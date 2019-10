Warteck-Aktien: Verkaufen oder abwarten?

Erst kürzlich hatte Warteck Invest eine Kapitalerhöhung vorgenommen und daraus brutto 76,8 Millionen Franken gelöst, um mit dem Portfolio weiter wachsen zu können. Vorgesehen sind mit dem Geld laut Firmenangaben Investitionen in die bestehende Liegenschaftsprojektpipeline im Umfang von rund 229 Millionen Franken in den kommenden Jahren.

Weil 49’500 neue Namenaktien mit einem Nennwert von je 10 Franken angeboten wurden, kam der Kurs an der Börse phasenweise unter Druck. In der Zwischenzeit hat sich der Kurs aber wieder deutlich erholt.

Grossaktionärin bei Warteck Invest ist die Aktionärsgruppe Familie Christoph M. Müller, die rund einen Drittel am Unternehmen besitzt. Sie hatte sämtliche ihrer im Rahmen der Transaktion zugeteilten Bezugsrechte ausgeübt und somit ihre proportionale Beteiligung gehalten.

Aus meiner Sicht ist Warteck Invest finanziell robust aufgestellt und operativ gut geführt. Als Aktionärin profitieren Sie bei der Firma von einer attraktiven Dividende. Die Dividendenrendite lag in den letzten Jahren zwischen rund 3,5 bis knapp 4 Prozent, wobei das Unternehmen seit 1993 die Dividende jedes Jahr entweder erhöht oder konstant gehalten hat.

Zwar ist die Dividende nie garantiert. Sie haben aber eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Sie auch künftig eine ähnlich gute Dividende erhalten. Angesichts der rekordtiefen Zinsen ist nur schon dies ein Argument, um die Papiere von Warteck Invest im Depot zu behalten.

Ein Risiko sehe ich einerseits in der stattlichen Bewertung des Schweizer Immobilienmarktes und in den steigenden Leerstandsquoten. Das dürfte auch Warteck Invest zu spüren bekommen. Da angesichts der tiefen Zinsen und des Anlagenotstandes viele zusätzliche Investoren in den Immobilienmarkt gedrängt sind, dürfte es auch für Warteck härter werden, die bisherigen Renditen zu halten oder sogar zu steigern.