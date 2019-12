Warum Dividende allein nicht selig macht

Von Leo Ferraro (publiziert am Wed, 04 Dec 2019 03:50:27 +0000)

Eine hohe Dividendenrendite ist nur eines von vielen Kriterien bei der Aktienselektion – Klumpenrisiken sollte man vermeiden

Ich habe eben eine Liegenschaft verkauft und habe den grössten Teil in die Schweizer-Titel Baloise, BCV, Kühne + Nagel, LafargeHolcim, Nestlé, Swisscom, Swiss Life, Swiss Re und Zurich investiert. Würden Sie mir empfehlen, in die Titel BB Biotech, Flughafen Zürich, Dufry, SGS, und Ems Chemie einen kleineren Betrag von je circa 30 000 bis 40 000 Franken zusätzlich auch noch zu investieren? Oder ist die eine oder andere der unten aufgeführten Titel unsicher in der Entwicklung? J.W.

Unsicher ist die Entwicklung grundsätzlich gleich bei allen von Ihnen erwähnten Aktien. Bei einzelnen sind die Risiken lediglich noch etwas höher – so etwa bei der SGS und der Ems Chemie, die stark konjunkturabhängig sind und unter der sich wahrscheinlich verschärfenden Konjunkturabschwächung und den negativen Folgen des Handelsstreites zwischen den USA und China leiden dürften. Auch bei der Dividendenperle Flughafen Zürich trüben neue regulatorische Vorschriften des Bundesamtes für Zivilluftfahrt die operativen Perspektiven ein. Und selbst bei der BB Biotech müssen Sie sektorbedingt mit starken Kursschwankungen rechnen. Schlecht finde ich alle erwähnten Titel keineswegs, aber sie sind auch keineswegs risikolos. Bei den bestehenden Titeln, die Sie bereits im Depot haben, fällt mir auf, dass Sie mit vier Assekuranzaktien ein Klumpenrisiko im Versicherungssektor aufweisen, während etwa die Pharmabranche mit Dividendenperlen wie Roche und Novartis fehlen. Unabhängig davon weist ihr Portfolio gleich in mehrfacher Hinsicht ein hohes Klumpenrisiko auf. Einerseits fokussieren Sie sich auf Schweizer Aktien. Das war in diesem Jahr, als der Schweizer Markt überdurchschnittlich gut performte, ein Vorteil. In anderen Jahren dürfte der Schweizer Aktienmarkt aber wieder schlechter abschneiden. Dann ist Ihr Schweiz-Fokus ein Nachteil. Anderseits setzen Sie stark auf Aktien. Solange die Hausse im Zuge der rekordtiefen Zinsen und des damit verbundenen Anlagenotstandes noch anhält, zahlt sich dies aus. Sie müssen sich aber darauf einstellen, dass die Märkte über kurz oder lang wieder stärker korrigieren, zumal die Finanzmärkte mit zahlreichen Unsicherheitsfaktoren wie dem Handelsstreit, Schuldenbergen bei Staaten und Firmen, dem Brexit, dem Konjunkturabschwung sowie vielen geopolitischen Risiken konfrontiert sind. Sie müssen sich gut überlegen, ob Sie auch mit beträchtlichen Buchverlusten noch gut schlafen können. Ein zusätzliches Klumpenrisiko ergibt sich auch aus der Tatsache, dass Sie sich stark auf die Dividendenrendite fokussieren. Eine hohe Dividende ist in der Tat wichtig, bei der Aktienselektion allerdings nur ein Kriterium unter vielen. Um dies zu verdeutlichen: Auch die UBS bringt es auf eine hohe Dividendenrendite von rund 6 Prozent, dennoch würde ich Ihnen die Aktie nicht empfehlen. Solange es den Firmen einigermassen gut geht und Sie ohnehin nicht verkaufen wollen, spielen die zu erwartenden Buchverluste auf ihrem Depot abgesehen von der Psychologie keine grosse Rolle, da Sie in erster Linie an den attraktiven Dividenden interessiert sind. Doch auch die Dividenden sind nie garantiert. Diese können auch sinken. Vor diesem Hintergrund empfehle ich Ihnen eine breitere Diversifikation sowohl in der Anlageklasse Aktien international als auch bezogen auf die verschiedenen Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe usw. Natürlich könnten Sie die Klumpenrisiken durchaus in Kauf nehmen, weil Ihnen die obigen Dividendenperlen tatsächlich attraktive Erträge versprechen. Wichtig scheint mir dann aber, dass Sie die damit verbundenen Risiken wirklich kennen und sich darauf einstellen, dass Sie früher oder später mit erheblichen Buchverlusten konfrontiert sein werden. Wenn Sie sicher sind, dass Sie damit gut leben können, gibt es keinen weiteren Einwand, warum Sie nicht zusätzlich in die aufgeführten Dividendenperlen investieren könnten. Abgesehen von der schönen Dividende besonders interessant finde ich in Ihrer Liste übrigens die Aktien von Dufry. Denn diese zeichnen auch durch eine recht günstige Bewertung aus, was bei den meisten Schweizer Aktien mit attraktiver Dividende leider nicht mehr der Fall ist.