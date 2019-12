Solarenergie: So setzen Sie auf den Megatrend

Von Martin Spieler (publiziert am Tue, 10 Dec 2019 03:50:13 +0000)

Was ist Ihre Meinung betreffend Edisun Power? Soll ich mich engagieren und 20’000 bis 30’000 Franken in dieses börsenkotiertes Unternehmen investieren? Oder ist es zu riskant? C.K.

Die Aktien von Edisun Power bieten auch Privatanlegern die Möglichkeit, direkt in die Produktion von Solarstrom in Europa zu investieren. Das Unternehmen mit Sitz in Zürich besitzt 37 Solarstromanlagen mit einer Leistung von fast 35 Megawatt in der Schweiz, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien.