Grüner Widerstand

Von Boris Müller (publiziert am Fri, 02 Aug 2019 12:12:00 +0000)

Die in Los Angeles stationierte Fotografin Sinziana Velicescu widmet sich in ihrer Serie «A tree grows in» der Koexistenz von Flora und urbanem Gemäuere. In grafischen, bisweilen humoristischen Kompositionen zeigt sie Bäume und Büsche zwischen und hinter Mauern, auf Gehsteigen und Parkplätzen. Mal wirken diese dabei selbstsicher und trotzig, dann wieder eher hilflos, so als hofften sie, jemand würde sie aus der kargen und feindlichen Umgebung retten. Immer aber haben die Bäume, denen Velicescu auf ihren Fahrten in der Umgebung von Los Angeles begegnet, Persönlichkeit, wie sie es nennt.