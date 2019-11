Brasiliens Sehnsucht nach dem Kaiser

Ein Makel blieb am Image des sich modernisierenden Landes mit aufgeklärtem Monarchen aber haften: die Sklaverei. Zwar entstand bereits in den 1860er Jahren neben einer republikanischen auch eine abolitionistische Bewegung – nicht zuletzt auf Druck des Auslands. Doch erst 1888 wurde die Sklaverei abgeschafft. Dies brachte die Grossgrundbesitzer endgültig gegen die Monarchie auf. So analysierte die NZZ am 17.11.1889, dass «die alte republikanische Propaganda einen Anstoss durch die (…) endgültige Aufhebung der Sklaverei» erhalten hatte, sodass «es die Fraktion der in ihren Interessen gekränkten Sklavenhalter ist, welche am lautesten nach der Republik zu rufen begann und die Monarchie für ihre Humanität zu züchtigen unternahm.»

Doch dies war nicht der einzige Grund für den Putsch: Im Krieg gegen Paraguay hatte das Militär trotz Sieg wegen technisch veralteter Ausrüstung und Unterzahl schwere Verluste hinnehmen müssen und entwickelte Ressentiments gegen die Politiker in ihren Gehröcken. General Fonseca, der Anführer des 15. Novembers, wurde von ihnen angestiftet.

Dom Pedro II. weigerte sich, den Aufstand niederzuschlagen. «Wenn das Volk die Republik wolle (…) und diesen seinen Willen zum klaren Ausdruck bringe, so würden sie ihm nicht in den Weg treten», schrieb die NZZ. Zwei Tage später bestieg er mit seiner Familie ein Schiff, das ihn in die Heimat seiner Ahnen bringen sollte. Die Republik war geboren – das einzige Kaiserreich Südamerikas Geschichte.

Wunschbild und Wirklichkeit

Zurück zu den Kommentaren auf Youtube: «Brasilien braucht wieder so einen Kaiser», schreibt da einer. Also ein «history reloaded» in Brasilien?

Tatsächlich waren die 67 Jahre Kaiserreich eine politisch stabile Zeit, die eine wichtige Rolle für die Entwicklung und das Selbstverständnis des Landes spielte. Es ist nicht erstaunlich, dass sich die heutige Bevölkerung nach Korruptionsskandalen ehemaliger Präsidenten und einem rüpelhaften, ultrakonservativen und polarisierenden jetzigen Amtsinhaber nach Stabilität und einer humanistischen Integrationsfigur sehnt, die im Ausland Ansehen geniesst.

Aber: Bild und Ruhm des Imperiums werden in der kollektiven Erinnerung verklärt. Denn Pedro II war mehr Schöngeist als Politiker. Seine Modernisierungsversuche beschränkten sich auf einen kleinen Teil des Landes. Brasilien blieb im Vergleich mit anderen amerikanischen Nationen lange im Hintertreffen. Mit seiner wirtschaftsliberalen Politik und der Fassade einer «gekrönten Demokratie» bot Pedro II zwar ein zivilisiertes Bild seines Landes, das ausländische Investoren anlocken sollte. Doch dieses Bild nützte sich im eigenen Land zunehmend ab: Die Monarchie wurde von einer wachsenden aufgeklärten Mittelschicht als anachronistisch und unamerikanisch angesehen.

Immerhin ein Trost bleibt jenen, die dem Kaiserreich nachtrauern: Die Melodie der Krönungshymne für Dom Pedro II. ist auch jene der heutigen Nationalhymne.

