Schweizer Heldengeschichten mit dunklen Flecken

Der Protagonist des Buchs, aus dem schweizerischen Münsterburg stammend, wird in Brasilien mit dem Anbau und Handel von Kaffee und Tabak sehr reich, und sein Sohn reist ebenfalls nach Brasilien, um dort die va?terlichen Gescha?fte weiterzufu?hren. Arnold Salander erweitert den Grundbesitz an geeignetem Pflanzland und findet «fu?r Betrieb und Aufsicht» einen tu?chtigen Schweizer, der bald am Gescha?ft beteiligt werden soll. Was für ein Geschäft? Aufsicht u?ber wen? Wer baute Tabak und Kaffee an? Keller und/oder Salander schweigen.

Als Keller seinen Roman 1886 in der «Deutschen Rundschau» vorabdrucken liess, war die Sklaverei in Brasilien noch in Kraft. Zur Zeit von Salanders erstem (ca. 1859-1866) und zweitem (drei Jahre in den 1870er-Jahren) Brasilienaufenthalt sowie zur Zeit des Wirkens seines Sohnes galt fu?r Brasilien, was der grosse nigerianische Historiker Joseph Inikori in seiner monumentalen Studie «Africans and the Industrial Revolution in England» so ausgedrückt hat: Brasilien war bezu?glich Exportproduktion und Demographie «ein afrikanisches Land».

Kein Tabak ohne Sklaven

Aber nicht nur die Literatur wird durchforscht werden, sondern auch die Werbung: In einer Beilage des «Tages-Anzeigers», die online immer noch abrufbar ist, singt der «Grandseigneur der Zigarrenbranche» Heinrich Villiger das Loblied der brasilianischen Tabake. Dabei wird auch die Geschichte abgehandelt und erzählt, wie der portugiesische Seefahrer Pedro A?lvares Cabral 1500 Brasilien entdeckte. Die Tabak konsumierenden Indianer kommen vor, erwa?hnt wird der portugiesische Staatsmann Marque?s de Pombal, und die verschiedenen Phasen der Tabakexporte nach Europa werden fachma?nnisch abgehandelt.

Von 1500 geht es in flottem Tempo u?ber 1570 und 1775 zur Unabha?ngigkeit Brasiliens von Portugal im Jahr 1889. Der Abschnitt u?ber die Geschichte endet dann mit Ausfu?hrungen u?ber die sandigen Bo?den und das Klima («Durchschnittstemperaturen von 25 Grad»). Nur die Sklavinnen und Sklaven kommen nicht vor.

Dabei war die Anbauregion des Reco?ncavo, zu der Villiger langja?hrige enge Kontakte hatte, eine der dauerhaftesten Sklavenhaltergesellschaften der Neuen Welt. Wa?hrend drei Jahrhunderten schufteten dort versklavte Ma?nner und Frauen aus Afrika sowie deren Nachkommen und produzierten auf den sandigen Bo?den um die Bucht von Bahia Tabak zum Export nach Europa und Westafrika. Sklaven waren es, welche die Tabaksamen aussa?ten, du?ngten, die Setzlinge pikierten, die Plantagen bewa?sserten, das Unkraut ja?teten und schliesslich die Tabakbla?tter ernteten, trockneten und zum Transport verpackten.