Warum ich gerne vierzig bin

Vierzig werden hat Vorteile

Bislang funktioniert das ganz gut. Nur wenn ich einen vollen Tag in Zug oder Auto unterwegs war oder die ganze Woche keinen Sport gemacht habe, dann knacken die Gelenke, sobald ich die Hände in Richtung Füsse bewege. Es klingt, wie wenn man als Kind auf dem Speicher seiner Grosseltern herumgeschlichen ist, um zwischen all dem alten Plunder nach wertvollen Schätzen zu suchen, obwohl man nicht durfte. Weil man so leise wie möglich schleicht, ist das Knirschen im Gebälk umso ohrenbetäubender. Und ich bin der Speicher.

Aber Vierzig werden hat auch viele Vorteile. Mit Ende Zwanzig ist man so hin- und hergeworfen zwischen der Aufarbeitung der Kindheitswunden, dem prallen Leben als junger Erwachsener und den Verantwortlichkeiten, die man nicht mehr länger anderen aufschieben kann.

Mit Ende Dreissig ist man im besten Sinn des Satzes «zu alt für den Scheiss». Mir jedenfalls geht es so. Zwischenmenschliche Rechnungen, die ich früher unbedingt begleichen wollte, Ärgernisse, die mich gleichermassen angetrieben wie gehemmt haben, und Unsicherheiten, die wirklich komplett überflüssig waren – für all das bin ich zu alt.

Dann richtet man das Elternkrönchen wieder auf

Ich mag das Gefühl in dem Leben angekommen zu sein, das ich immer wollte. Mit der Lebenskomplizin, die ich immer geliebt habe. Als ich sie das erste Mal sah, hatte das Wort Zuhause plötzlich Augen, ein Lächeln und einen Geruch. Als ich sie das letzte Mal sah, habe ich sie nach zwei Wochen wiedergesehen und mich in sie verguckt. Erstaunlich, dass das nach über Zwanzig Jahren Beziehung noch so funktioniert. Aber sie hatte noch ein paar Sommersprossen aus dem letzten Italienurlaub übrig, an denen ich mich im kommenden Winter wärmen kann. Sie hat einen dreckigen Witz gemacht, über das Wetter gelacht und mich geküsst. Zuhause eben.