Babybauch-Party? Nein danke!

Während sie bereits das zweite Bier bestellte, versuchte ich das so eben gehörte, einzuordnen. „Du MUSSTEST ihr auf den Bauch malen?“, fragte ich. Ein Kopfnicken war ihre Antwort, das Bierglas bereits wieder zum Mund geführt. „Und zum Schluss wurden Erinnerungsbilder geknipst – die Schwangere mit ihrem bunten Bauch und wir drum herum“, ein erneutes Schaudern in Johannas Gesicht. „Kurz darauf ergriff ich die Flucht“.

Ich musste bislang gottlob noch nie an einer Babybauch-Party teilnehmen. Johannas Erzählung – sie ist übrigens Mutter eines 7-jährigen Sohnes – ist für mich nicht nur befremdlich, sondern eine Schreckensvision. Die Idee, dass eine Gruppe Frauen im

Wohnzimmer herumsitzt, über Geburten, mögliche Babynamen und über den idealen Kinderwagen reden oder eben den Bauch der werdenden Mutter bemalen, mein persönlicher Alptraum.

Zum Glück kam, als ich schwanger war, in meinem Umfeld nie jemand auf die Idee, deswegen eine Party zu veranstalten. Möglicherweise bin ich langweilig oder gar spiessig, aber ich verstehe tatsächlich nicht, was das soll?!

Genauso wenig begreife ich Personen, die ungefragt den Bauch einer Schwangeren tätscheln. Oder werdende Mütter die einen Babybauch-Gipsabdruck anfertigen. Sich auf den Nachwuchs freuen und das Leben zelebrieren – unbedingt! Aber Babybauch-Parties?

Ice, Ice Baby und Ballonbäuche

Trotz meiner Abneigung startete ich am selben Abend noch eine Kurzrecherche im Internet und stiess bei Pampers auf eine Liste skurriler Ideen für Babypartyspiele „damit die Feier garantiert nicht langweilig wird“. So etwa „Schnullerschnappen“ (mit den Händen auf dem Rücken muss man in einer mit Wasser gefüllten Wanne möglichst viele Schnuller mit dem Mund zu fassen bekommen – ja, genau so wie bei diesem unsäglichen Kinderpartyspiel mit den Äpfeln). Weitere verrückte Vorschläge sind „Ice Ice Baby“ (in einem Eiswürfelbehälter werden Minipuppen eingefroren und dann ins Begrüssungsgetränk gelegt. Die Gäste müssen ab sofort sehr genau auf den schmelzenden Eiswürfel in ihrem Glas achten, denn ist dieser verschwunden, ist das Kind geboren) oder „kreatives Baby kneten“ (in 15 Minuten mit farbiger Knete ein süsses Baby fabrizieren. Zum Schluss wird das Hübscheste von den Anwesenden prämiert).

Riesen Partyspass garantiert bestimmt auch „Wir bekommen ein Baby“ bei dem alle Gäste einen Ballon unter ihre Kleidung stecken und die Ballonbäuche so lange gegeneinander gestossen werden, bis sie explodieren. Fakt ist, liebe Johanna, dein Nachmittag hätte definitiv noch bizarrer enden können…

