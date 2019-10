Geschlagen, gedemütigt, missbraucht

Sie* weiss, was ihn verärgert und wo Vorsicht geboten ist. Doch genau durch dieses Verhalten gewinnt der Täter an Macht. Sie verschlimmert mit ihrer «Liebe» und der friedvollen, harmoniesuchenden Art das Problem und gewährt ihm, sie schlecht zu behandeln. Er* sieht seinen Fehler vielleicht kurzfristig ein, beteuert Besserung, fällt aber bei der nächsten Situation sofort in sein Muster zurück und bedient sich der Gewalt als Mittel, um Macht und Kontrolle über seine Partnerin zu gewinnen.

Warum bleibt sie?

Es gibt zahlreiche Gründe, die Frauen und vor allem Mütter dazu veranlassen, in gewalttätigen Familienkonstellationen zu verharren. Sie selbst sorgen mit noch mehr Aufmerksamkeiten und Verständnis für eine kurzfristige Verbesserung der Stimmung. Schweigen in den richtigen Momenten oder erdulden sexuelle Nötigung. Aber mit jedem Mal verlieren sie ein Stück Selbstvertrauen und Würde. Der Täter hingegen erhält immer mehr Kontrolle über das Opfer.

Frauen in gewalttätigen Familienkonstrukten befinden sich meist in mehreren Abhängigkeiten. Diese sind sowohl emotionaler als auch finanzieller Natur. Es gibt selbst in Beziehungen, in denen ein Partner gewalttätig ist, noch immer Momente, in denen die Liebe, mit der alles begann, die Oberhand gewinnt. Er sieht sein Vergehen ein und verspricht Besserung. Sie glaubt ihm, weil sie selber daran glauben will und bleibt.

Sind gemeinsame Kinder vorhanden, fällt es der Frau noch schwerer die Familie zu «zerstören». Vielen fehlt schlicht der Mut, ihr Leben selber in die Hand zu nehmen, weil sie Angst vor Versagen oder Armut haben. Hinzu kommt, dass das Problem auch nach einer Trennung nicht einfach gelöst ist. Häufig werden die Opfer von ihren ehemaligen Partnern heimgesucht und belästigt, erniedrigt, bedroht oder erpresst. Die stete Angst, der «Ex» könnte einem etwas antun oder die Kinder wegnehmen bleibt bestehen oder wird gar erhöht.

Der Schritt in die Freiheit

Es braucht enorm viel Courage und Kraft, den Schritt zum eigenen Leben zu wagen und sich aus einer toxischen Beziehung zu befreien. Viele Frauen stehen erst einmal vor dem Nichts. Sie kennen weder ihre Rechte noch ihre finanziellen Möglichkeiten. Sie fragen sich: Was wird mit den Kindern, was bedeutet meine Trennung für die Familie, für die Freunde, die Schule?