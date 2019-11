«Trennungen werden noch immer tabuisiert»

Von Blog-Redaktion (publiziert am Fri, 15 Nov 2019 04:00:15 +0000)

Jacqueline Zünd, Sie haben für ihren Dokumentarfilm «Were We Belong» während drei Jahren mit zahlreichen Trennungskindern geredet. Mit was hatten Sie am wenigsten gerechnet?

Am meisten überraschte mich, wie viel sich die Kinder um das Wohlbefinden ihrer Eltern kümmern. Ihr eigenes Wohl aber hinten anstellen – das war bei den kleineren Kindern spürbar genauso wie bei den Teenagern. Die Kinder in meinem Film haben eine regelrechte Sensorik entwickelt, was die Gefühlslage ihrer Eltern betrifft – obwohl es doch eigentlich umgekehrt sein müsste.