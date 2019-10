Von Hyäne bis Hygiene – es lebe der Fortschritt!

Vor zweihundert Jahren, also noch vor Erfindung des Schoppen-Dampfsterilisators mit Touchscreen war erfolgreiches Kinderkriegen vom Glück abhängig. Vermutlich ging man damals zur Geburt nicht ins Spital sondern zu Swisslos. Die Medizin hatte ausser ein paar rostigen Messern wenig zu bieten und Händewaschen hatte sich noch nicht durchgesetzt. Das kam ja erst später mit Beat Schlatter. Also verlor man Kind um Kind, die man wieder neu zeugte, bis ein schwerer Dammriss und der vom Dorfpfarrer sofort eingeleitete Not-Aderlass auch die Mutter dahinraffte. Was für ein fürchterlicher Clusterfuck.

Das kann die Natur doch nicht ernst meinen

Immerhin hatten die im Mittelalter schon Häuser, in denen sie sich mit ihren Babys verschanzen konnten. Wie grausam muss Kinderkriegen und -aufziehen gewesen sein, als der Mensch noch ohne Wand und Dach durch die Wälder und Steppen zog.

Da bettet man das Neugeborene kurz auf Moos, weil man dem Zweijährigen mit Farn den Hintern abwischen muss, schon versammeln sich zehn Hyänen ums Bébé. Ein junges Rehlein würde davonspringen, doch das Bébé furzt bestenfalls. Nun ist furzen und niedlich gucken keine Überlebensgarantie. Den Hyänen ist schliesslich egal, was der hübsch aufs Moos drapierte Snack für ein Gesicht zieht.

Absolut unfassbar, mit wieviel Unfähigkeit die Natur kleine Menschen ausstattet. Sagt Ihnen Objektpermanenz etwas? Es ist die Fähigkeit zu wissen, dass ein Objekt auch ausserhalb des Sichtfeldes existiert. Kinder müssen Objektpermanenz in den ersten zwei Lebensjahren erst erlernen. Verschwinden die zehn Hyänen hinter einem Felsen, hören sie fürs Baby auf zu existieren und es wendet sich wieder dem Sabbern zu. Erscheinen Sie auf der anderen Seite des Felsens wieder, nimmt das Baby an, es handle sich um zehn komplett andere Hyänen. Mit einer solchen Fehlüberlegung lässt sich doch keine vernünftige Fluchtstrategie entwickeln.

An meine Brust, grundgütige Spitzenmedizin

Beebers wird Hyänen irgendwann in einem phthalatfreien Badebuch kennenlernen. Er wird mit grösster Wahrscheinlichkeit das Erwachsenenalter erreichen und wir werden es miterleben, weil wir nicht vorher an Karies eingegangen sind. Was für eine grossartige Zeit, um Kinder zu kriegen.

Die Spitzenmedizin bietet so viel Sicherheit. Heute Morgen musste Beebers vier Tropfen Fersenblut spenden, um noch einmal ein paar seltene Stoffwechselkrankheiten auszuschliessen.

Natürlich macht man sich trotzdem Sorgen. Welche Eltern fürchten nicht den plötzlichen Kindstod, der 0,17 Promille der Babys ereilt? Brauchen wir etwa eine Sensormatte, die Alarm schlägt, wenn das Kind in der Nacht nicht mehr atmet?

Die Risiken für Neugeborene und Gebärende werden immer kleiner. Die Ängste wahrscheinlich nicht. Ich bin auf jeden Fall froh, wenn meine Kinder dereinst «aus dem Gröbsten raus sind». Beim Brecht sind wir dahin ganz gut unterwegs. Er kann «Hygiene» fehlerfrei schreiben und im Zahlenraum von 0 bis 12 problemlos Hyänen addieren, subtrahieren und multiplizieren.

