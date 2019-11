10 schnelle Styletricks für die Wohnung

1 — Stellen Sie einen Korbstuhl dazu

Der gemütliche Korbstuhl steht vielleicht noch auf dem Balkon oder ist bereits in der Garage bis zum nächsten Sommer. Holen Sie ihn rein. Nehmen Sie ihn als Wintergast auf. Mit einigen Fellen und Kissen bekommt er ein warmes Kleid und frischt die Einrichtung auf. Er kann eine Sitzgruppe ergänzen aber auch einen neuen Sitzplatz schaffen als Lesesessel oder in der Küche. (Bild über: Deco Crush)

2 — Dekorieren Sie den Esstisch auch zwischen dem Mahlzeiten

Wir beschäftigen uns, besonders jetzt in der Zeit der Einladungen, gerne mit dem Tischdecken. Hübsches Geschirr, schöne Tischwäsche, Blumen auf dem Tisch machen ein gemeinsames Mahl schön, festlich und persönlich. Doch dazwischen ist oft Leere. Zumindest auf dem Tisch. Denn viele Tische zeigen untertags oder zwischen den Mahlzeiten keine Deko. Stylen Sie Ihren Tisch auch zwischendurch, das macht ihn zu einem viel schöneren Ort und lädt auch mal zum Verweilen ein. Blumen sind für mich ein Muss. Stapeln Sie aber auch mal Bücher auf den Tisch oder stellen Sie Gläser und eine Wasserflasche hin. (Bild über: SF Girl)

3 — Hängen Sie Teller an die Wand

Wände zu stylen ist keine Kunst und braucht auch nicht immer Kunst. Schauen Sie sich mal in Ihrem Geschirrschrank um und suchen dabei nach hübschen Tellern und Platten. Sie machen sich nämlich gut an der Wand. Dieses Beispiel wirkt sehr elegant, da es lauter weisse Teller sind, die aus einer hellgrauen Wand hervorleuchten. Klassisch sind blau-weisse Teller und fröhlich, kunterbunte Teller. Die Aufhängevorrichtung dafür finden Sie in einem guten Haushaltgeschäft. Ich habe meine zum Beispiel bei Blattner im Züricher Seefeld gefunden. (Bild über: The Nester)

4 — Beziehen Sie die Kissen neu

Kissenbezüge zu wechseln geht schnell und ist nachhaltiger als immer wieder neue Kissen zu kaufen. Jetzt, mit dem nahenden Winter, passen edle Muster, Samt und sinnliche Farben. Im Sommer haben wir mehr Lust auf Weiss, Frische oder Streifen. Besondere, schöne Zierkissen sind wie Schmuck für das Sofa, verändern den Look der Wohnung und helfen stilmässig auch einem Bett, einer Liege oder einem Sessel auf die Sprünge. Zudem lässt es sich mit solch hübschen Weichlingen besser kuscheln. (Bild über: Jihanshanum)

5 — Bemalen Sie Lampenschirme

Die ersten, die Buntbemaltes als Dekozwecke einsetzten, waren die Bohemians der Bloomsbury Gruppe im berühmten Haus Charleston. Der Künstlerkreis um Vanessa Bell und Duncan Grant bemalte nicht nur Wände und Möbel, sondern auch Lampenschirme. Momentan stehen solch bemalte Schirm-Kunstwerke auf «Trendalert». Der angesagte Künstler und Wunderknabe Luke Edward Hall etwa bemalt sie mit Vorliebe mit hübschen linearen Jungs und Göttern, im Stil von Cocteau und Cecil Beaton und in vielen Kollektionen sind bemalte Schirme zu sehen. Ob Sie sich nun an bunte Muster wagen oder lieber lineare Figuren zeichnen – ein solches «Make-over» lohnt sich auf jeden Fall. Denn es macht aus einem günstigen, unifarbenen Schirm einen kunstvollen neuen. (Bild über: Remodelista)

6 — Setzen Sie Körbe als Stauraum ein

Sie wünschen sich die Küche oder das Bad dieses kleine bisschen gemütlicher und persönlicher? Oder sie möchten ein wenig Landhauscharme in die Wohnung zaubern? Da helfen Körbe. Sie funktionieren immer und bieten erst noch praktischen Stauraum. Hier ist ein simpler kleiner Korb genutzt um einige Kochbücher in der Küche bereitzustellen. Mit kleinstem Aufwand wird so viel bewirkt. Das Gleiche geht auch für den Lesestoff neben dem Sofa oder dem Bett oder für einige Dinge im Bad. Ich habe solche Körbe im Schrank stehen für Wäsche oder Socken. Da sieht man sie zwar nicht, doch sie vereinfachen das Alltagsleben auf schöne Art. (Bild über: The Basket Company)

7 — Nutzen Sie alte Dosen neu

Recycling ist in unserer Wegwerfgesellschaft wieder ein grosses Thema. Das können Sie auf charmante, praktische Art mit alten Dosen umsetzen. Statt hübsche Dosen wegzuwerfen können Sie sie neu nutzen. Für Kellen und Kochbesteck etwa, in der Küche aber auch zum Aufbewahren von Schnüren, Klammern und anderen kleinen Dingen. Auch im Bad oder auf dem Schreibtisch kann eine alte, hübsche Blechdose helfen. (Bild über: Chatelaine)

8 — Setzen Sie eine Leiter als Möbel ein

Ein Blick in den Estrich oder in die Garage und Sie finden bestimmt Dinge, die sie neu einsetzen können. Eine kleine Holzleiter etwa, kann als praktisches und sehr charmantes Möbelstück in der Wohnung Platz nehmen. Sehr inspirierend ist dieses Beispiel vom Blog French Country Cottage: mit Kerzen und Blumen bestückt macht eine Leiter ein heisses Bad zum Luxusmoment.