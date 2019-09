10 vegetarische Saisongerichte

Kochen Sie die Linsen in ungesalzenem Wasser, bis sie weich sind, ca. 45 Minuten. In der Zwischenzeit geben Sie den gehackten Knoblauch in das noch kalte Öl in eine Bratpfanne. Erhitzen Sie beides, und wenn der Knoblauch zu duften beginnt, geben Sie sofort den Kohl bei und stellen ihn zur Seite. Geben Sie nochmals ein wenig Öl in die Pfanne und geben Sie den Peperoncino bei, fügen Sie dann den Kürbis bei und würzen Sie ihn ein wenig mit Salz und Pfeffer. Braten Sie den Kürbis an, mischen Sie die Tom-Kha-Paste mit einem Esslöffel Kokosnussmilch, giessen Sie die Kokosnussmilch über den Kürbis, erhitzen Sie die Kokosnussmilch und geben Sie dann die mit der Milch verrührte Paste bei. Etwa 5–10 Minuten köcheln, bis der Kürbis weich, aber noch bissfest ist. Nun geben Sie den Kohl und die Linsen dazu und erwärmen alles gut. Servieren Sie die Linsen mit viel zerrissenem Basilikum und gehackten Erdnüssen.