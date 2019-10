10 deftige Wohlfühlgerichte

Steinpilze in etwa 2 dl warmes Wasser einlegen. Wenn die Steinpilze weich sind, herausnehmen, ausdrücken und fein hacken, das Wasser mit etwas Bouillon erwärmen Geben Sie Olivenöl in eine Pfanne und dünsten Sie die in feine Würfeligen geschnittenen Champignons langsam an, so dass sie braun werden und es keine Flüssigkeit mehr in der Pfanne hat. Geben Sie etwas Salz dazu. Die Champignons zur Pfanne rausnehmen und nochmals etwas Öl in die Pfanne geben. Dann dünsten Sie die Schalotten, die Rüebli und den Sellerie an, auch das langsam mit viel Geduld. Wenn diese glasig sind und alles fein duftet, dann kommt der Knoblauch, der Peperoncino und die Kräuter dazu. Alles gut mischen. Geben Sie nun das Tomatenpüree dazu, die Champignons und die feingehackten Steinpilze. Wenn alles warm ist den Wein, die Bouillon und die Milch dazugiessen. Etwas einköcheln lassen. Dann kommen die Tomaten in die Pfanne und einige Zweige zerrissenen Basilikum. Aufkochen, die Hitze runterstellen und ca. 40 Minuten schmoren. Die Bucatini al dente kochen. Die Pasta in die Sauce geben, Petersilie untermischen und mit reichlich Käse darüber servieren. Auch fein ist etwas mit Kräutern und Olivenöl geröstetes Paniermehl vom Bäcker über der Pasta. Oder einfach noch ein Extragutsch Olivenöl.