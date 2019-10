Kindermenüs für Erwachsene

Den Backofen auf 165 Grad vorheizen. Schneiden Sie die Vanilleschoten längs in zwei Hälften. Geben Sie die Milch in eine Pfanne und kratzen die Vanilleschoten aus. Die ausgekratzte Vanille und die 4 Schotenhälften in die Milch geben, aufkochen und vom Feuer nehmen. 15 Minuten zugedeckt stehenlassen. Die Eigelbe mit dem Zucker verrühren, am besten mit einem Mixer. Es sollte sich eine dicke, zitronengelbe Masse ergeben. Nun erhitzen Sie die Vanillemilch wieder und giessen diese in einem dünnen Faden und unter ständigem Rühren in die Eimasse. Giessen Sie die Creme nun durch ein Sieb und verteilen Sie sie in die Förmchen. Platzieren Sie die Förmchen in eine tiefe Form und füllen Sie diese mit heissem Wasser, bis es zur Hälfte der Puddingförmchen reicht. Bedecken Sie alles mit Alufolie und geben Sie es in den Backofen. 30-35 Minuten backen. Die Förmchen herausnehmen, zudecken und im Kühlschrank abkühlen lassen.