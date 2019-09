So feiern Sie den Saisonwechsel

Decken Sie den Tisch mit rustikalem Keramikgeschirr, gemusterter Tischwäsche und farbigen Gläsern. Dekorieren Sie mit Zitronen und Grünzeugs, und servieren Sie zum Apéro Brot, Käse, Oliven und Nüsse. (Bild über: Indulgy)

Quiche mit Randen Backen Sie eine Quiche, die mit Farbe und feinstem Geschmack den Gaumen verwöhnt. (Bild über: Sugar et al) Drucken Zutaten Teig: Zubereitung Teig: 250 g Mehl 1 Prise Salz 100 g kalte Butter, in Stücke geschnitten 1 dl Milch Für den Teig Mehl und Salz mischen, die kalten Butterstücke beifügen und zu einer krümeligen Masse verreiben. Eine Mulde formen und die Milch hineingiessen. Zu einem Teig zusammenfügen und sofort auswallen. Auf das mit Backpapier belegte Blech legen und 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen. Zutaten Füllung: Fertigstellung: 300 g Randen, gerüstet und in Scheiben geschnitten 300 g Ziegenfrischkäse 3 Eier 100 g Crème fraîche Salz, Pfeffer und Muskat Salbei und Thymian Für die Füllung die Randenscheiben einige Minuten in Olivenöl anbraten. Den Teig damit belegen. Den Ziegenkäse in Stückchen krümeln und darauf verteilen. Die Eier mit der Crème fraîche vermischen, mit Salz und Pfeffer und frisch geriebener Muskatnuss würzen und über die Randen und den Käse giessen. Kräuter darüber verteilen. Im auf 220 Grad vorgeheizten Backofen 40 Minuten backen.

Zaubern Sie Farbe auf den Tisch

Das Schönste, das uns der Herbst bringt, ist seine reiche Fülle an Köstlichkeiten und die sinnlichen Farben. Beigen Sie alles auf den Tisch. Mischen Sie dabei auch Einzelstücke. Und vergessen Sie sie fantastischen Blumen nicht. (Bild über: Pinterest)

Blumen und Pflanzen

Eine Pracht an Inspiration ist der Blumenladen in meinem Quartier, Blumen am Vorderberg. In einem wunderschönen Haus aus den 30er-Jahren befindet sich das Geschäft in grosszügige Räumen, die eine Erlebnisswelt fürs Auge bieten und natürlich fantastisch nach Blumen duften. Die Blumen und Pflanzen sind meist in edlen Amphoren und Schalen – etwas, das man im herbstlichen Garten oder auf dem Balkon nachahmen kann. Und natürlich freut sich jeder Gastgeber an einem hübschen Herbststrauss.

Farbige Kartoffeln Einfaches wird mit ein bisschen Umdenken zu einer Überraschung. Auf dem Markt finden Sie jetzt ganz viele verschiedene Sorten Kartoffeln. Rösten Sie sie im Backofen und servieren Sie sie als ein feines Herbstgericht. (Bild über: A beautiful plate) Schälen Sie die Kartoffeln und legen Sie sie auf ein mit Backpapier belegtes Backblech. Mischen Sie sie mit Salz, Olivenöl und etwas Honig oder Ahornsirup. Im 200 Grad heissen Backofen etwa 40 Minuten rösten. Mit fein gehackten Kräutern und einer Joghurtsauce servieren Drucken

Neue Kleider für den Tisch

Tische sind bei Einladungen am schönsten, wenn Sie ein Tischtuch bekommen. Hübsche Tücher sind wie Festkleider und zaubern ganz automatisch Feststimmung. Denken Sie dabei nicht einfach bloss an Weiss. Indische Stoffe sind eine schöne Alternative und weniger formell. Hübsche Tischtücher und Tischwäsche mit indischen Stoffen finden Sie bei Jamini.

Sonnenuntergang-Salat Salate gehören ganz einfach immer dazu. Dieser ist so farbig wie die frühsherbstliche Natur, supereinfach und mundet würzig und frisch. (Bild über: Eatingwell) Rüebli und roten Kabis raffeln. Mischen sie einen 0,7 dl Weissweinessig mit 3 EL Sesamöl, 1 KL Palmzucker, 2 EL Fischsauce, 1 KL feingehackter Peperoncino und 2 feingehackte Frühlingszwiebeln. Mischen Sie das Gemüse mit der Sauce und geben Sie geröstete Erdnüsse und viel Koriander dazu. Drucken

Grillierte Süsskartoffeln Wer weiss, vielleicht macht das Wetter mit und Sie können noch einmal den Grill hervorholen. Ansonsten können Sie dieses einfache Gericht auch in der Grillpfanne zubereiten. Süsskartoffelscheiben schmecken natürlich auch geröstet im Backofen. (Bild über: The Happy Foodie) Drucken Zutaten: Zubereitung: Süsskartoffeln, in Scheiben geschnitten Schälen Sie die Süsskartoffeln und schneiden Sie sie längs in Scheiben. Natürlich geht das auch quer, ganz nach Geschmack. Bestreichen Sie die Kartoffeln mit Olivenöl und salzen Sie sie. Grillieren Sie sie auf dem Grill oder in der Grillpfanne etwa 10 Minuten. Wenden, zudecken und nochmals etwa 6-7 Minuten grillieren, bis sie gar sind. Zutaten: Zubereitung: 1 Schalotte, fein gehackt 1 Peperoncino, fein gehackt 3 Knoblauchzehen, fein gehackt 1,2 dl Rotweinessig 1 grosser Bund Koriander, fein gehackt 1 grosser Bund Petersilie, fein gehackt 1 EL Oregano, fein gehackt Salz 1,8 dl Olivenöl Mischen Sie alle Zutaten zu einer Chimichurri-Sauce und servieren Sie die Kartoffelscheiben mit der Sauce.

Perlen aus dem Orient

Eine wunderschöne Kollektion entdeckte an der letzten Messe in Paris. Sie Les Ottomans und bietet unter anderem Teller mit Ikatmustern, edle farbige Tischwäsche und bezaubernde Samtkissen mit traditionellen Mustern in leuchtenden Farben.

Persischer Reis mit Datteln Verwöhnen Sie Ihre Gäste mit einem köstlichem, buttrigem persischen Reis mit Datteln. (Foto: Eric Schmid, Styling: Marianne Kohler) Drucken Zutaten für 6 Personen: Zubereitung: 420 g Basmati-Reis 1 Prise Safran 1 KL Kurkuma 3 Esslöffel Rapsöl 200 g Butter 200 g Datteln, gehackt Waschen Sie den Reis, bis das Wasser klar wird. Füllen Sie eine Schüssel mit Wasser und geben Sie eine gute Prise Salz rein und weichen Sie darin den Reis ca. 20 Minuten ein. Kochen Sie 1 Liter Wasser auf. Giessen Sie den Reis ab und geben Sie ihn in das kochende Wasser. Kochen Sie den Reis 8 Minuten und schöpfen Sie den Schaum ab. Nun giessen Sie den Reis ab und waschen ihn unter kaltem Wasser. Mischen Sie den gepulverten Safran mit 3 Esslöffeln heissem Wasser. Nun benützen Sie eine Pfanne mit einem Antihaftbelag, geben das Öl in die Pfanne und erhitzen es auf mittlerer Hitze. Geben Sie das Safranwasser und den Kurkuma bei und verteilen Sie alles gut auf dem Pfannenboden. Geben Sie den Reis in die Pfanne, so dass er den Boden ganz füllt. Machen Sie mit einem Kellenstiel einige Löcher in den Reis, die bis auf den Pfannenboden gehen. Nun kochen Sie alles auf mittlerer Hitze ca. 10 Minuten bis Dampf aus den Löchern kommt. Decken Sie die Pfanne mit einem in ein Küchentuch gewickelten Deckel zu und lassen Sie den Reis 35 Minuten köcheln. Stürzen Sie den Reis sorgfältig auf eine Platte. In einer anderen Pfanne erhitzen Sie die Butter und geben die Datteln bei. Giessen Sie die Buttermischung über den Reis.

Eklektisch ist Mode

Wohnen ist Mode geworden. Und dabei spielt der Trend zu Farbe, Mustern und Eklektik eine wichtige Rolle. Eine wunderschöne Kollektion entdecken Sie mit La Double J. Die Muster und Farben erinnern an Indien oder den Orient und sind bei genauerem Hinsehen poppig wie aus den Seventies.

Indische Stoffe

Die Kollektion der dänischen Firma Bungalow ist voller indischer Stoffe. Sie finden auch das passende Geschirr, chice Kissen und Wäsche für Tisch und Bett.

Les Indiennes

Verpassen Sie die Stoffausstellung Les Indiennnes im Landesmuseum nicht. Die indischen Stoffe haben nicht nur bezaubernde Muster, sondern auch spannende Geschichten. Die Ausstellung dauert noch bis zum 19. Januar 2020. Doch man sollte Ausstellung dann sehen, wenn man dazu inspiriert wird, sonst verpasst man sie meist!

Tandoori Chicken Tandoori Chicken ist ein einfacher indischer Klassiker, den man auch ganz einfach im Backofen zubereiten kann. (Bild über: Cubesnjulienne) Drucken Zutaten: Zubereitung: 600 g Pouletschenkel in Stücke geschnitten 3 KL Chilipulver 1 EL Paprika 3 EL Limonensaft 4 EL Naturjoghurt 1 EL Ingwerpaste 1 EL Knoblauchpaste 1 KL Garam Masala, Pulver 1 KL Kreuzkümmel, Pulver 1 KL Kurkuma, Pulver 1 Kl Koriander, Pulver Salz und Pfeffer 2 EL Ghee Marinieren Sie die Pouletstücke zuerst mit Chili, Paprika, Salz und Limonensaft. Lassen Sie alles 30 Minuten ruhen. Dann mischen Sie die Gewürze mit dem Joghurt. Mischen Sie den Ghee bei. Das ist eingesottene Butter und ist zum Beispiel beim St. Annahof in Zürich erhältlich. Bestreichen die Pouletstücke mit der Joghurtmischung. Legen Sie auf ein mit Backpapier belegtes Backblech und rösten Sie sie bei 200 Grad im Backofen. ca. 30-40 Minuten. Sie können, nach Bedarf auch noch etwas Ghee über das Poulet geben. Servieren Sie das Poulet mit roten Zwiebelringen, Korianderblättern und Limonenschnitzen. Passt zu Reis oder Fladenbrot. Fein dazu ist auch eine indische Joghurtsauce, die Raita. Mischen Sie sie mit Joghurt, Kreuzkümmel, geraffelter Gurke, Knoblauch und Salz.

Mein Liebling aus Paris

Seit ich per Zufall in Paris das Geschäft Simrane entdeckt habe, ist meine Wohnwelt wieder in Ordnung. Ich liebe nämlich indische Tücher und habe vor vielen Jahren einige aus einer Modeproduktionsreise nach Indien mitgenommen. Sie sind mit Holzmodeln von Hand auf Baumwolle gedruckt. Die Tücher bedeckten meine Sitzmöbel, waren Picknickdecken und Bettübertücher. Doch natürlich über die Jahre von ausgiebigem Waschen haben Sie langsam die Leuchtkraft verloren. Da fand ich diese hübsche Stoff- und Wäsche- Boutique mitten in St. Germain und bringe seit da von jeder Reise ein paar Tücher mit, auch gequiltete. Für die edlen Textilien, die durchaus preiswert sind, muss man aber nicht extra nach Paris reisen sondern kann sie online einkaufen.

Ein Kuchen wie aus Tausendundeiner Nacht Und weil Süsses immer verführt fehlt bei dem Sommerabschied natürlich auch ein Kuchen nicht. (Bild über: Vintage Rosegarden) Drucken Zutaten: Zubereitung: 150 g Mehl 1 Päckchen Backpulver 1 Prise Salz 200 g Puderzucker 3 Eier 6 EL Rosenwasser 1,2 dl Olivenöl 1 ELgeriebene Zitronenschale 1/2 Kaffeelöffel Kardamomsamen (die Samen aus den grünen Hülsen pulen) Den Backofen auf 160 Grad vorheizen. Buttern Sie 2 runde Kuchenformen aus und belegen Sie diese mit Backpapier, buttern Sie auch das Backpapier aus. Sieben Sie das Mehl, Backpulver, Salz und 100 g Puderzucker in eine Schüssel. In einer anderen Schüssel vermischen Sie die Eigelbe, das Rosenwasser, das Öl, die geriebene Zitronenschale und die Kardamomsamen. Nun vermischen Sie die Mehlmischung mit der Eigelbmischung und verrühren die Mischung gut. Schlagen Sie das Eiweiss und geben Sie langsam die anderen 100 g Puderzucker dazu, so dass eine weisse, dicke Masse entsteht. Falten Sie die Masse unter die Teigmischung. Nun verteilen Sie die Teigmischung in die zwei Formen und backen diese ca. 25 Minuten bis sie goldgelb sind. Kühlen Sie die Kuchenteile in den Formen aus und nehmen Sie sie dann heraus, entfernen Sie das Backpapier und legen Sie diese auf ein Kuchengitter, um sie ganz auszukühlen. Frosting: Geben Sie 1 dl Vollrahm mit einigen Saffranfäden in eine Pfanne, erhitzen Sie den Rahm und nehmen Sie ihn dann von der Herdplatte. 20 Minuten zugedeckt stehen lassen, abdecken und abkühlen lassen. 4 dl Rahm mit 75 g Puderzucker und 1 EL Rosenwasser schlagen bis sich Spitzen bilden, den Safranrahm dazugeben und alles zusammen steifschlagen. Und so wird der Kuchen fertig Nun nehmen Sie die eine Kuchenhälfte und bestreichen sie mit ein wenig Rosengelee (oder Konfitüre Ihrer Wahl). Die andere Hälfte bestreichen Sie mit einem Teil des Frostings. Kleben Sie die zwei Kuchenhälften zusammen und bestreichen Sie den Kuchen mit der restlichen Füllung. Kühlen Sie den Kuchen einige Stunden. Dekorieren Sie den Kuchen mit kristallisierten Rosenblättern und ungesalzenen Pistazien. Um Rosenblätter zu kristallisieren bestreichen Sie diese mit geschlagenem Eiweiss und bestäuben Sie mit Kristallzucker.

