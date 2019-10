Wohnen unter Fremden

Kokette Spielerei

Solche übergrossen Portraits können auch einem Badezimmer, einer Gästetoilette oder einer Toilette in einem Club oder Resaturant stilmässig auf die Sprünge helfen. (Bild über: Pinterest)

Eklektischer Salon

In diesem Wohnzimmer sorgt eine Bildtapete mit königlichem Protrait für einen koketten Salonchic. Ganz im Kontrast zum opulenten Bild sind die Möbel klein, fein, filigran und dezent gewählt. (Bild über: Chellis Wilson)

Männertraum

Eine schöne Idee ist es auch, seine Lieblingskunst übergross drucken zu lassen und entsprechend zu rahmen. Dieses Bild von Michelangelos David harmoniert hier perfekt zum eleganten hochwertigen Design der Möbel. (Bild über: Copenhagen Depictions)

Grosses Theater

Wenn schon Drama, dann richtig! Nach diesem Motto ist hier ein fantastischer herrschaftlicher Raum mit Bildtapeten und Draperien eingerichtet (Bild über: Dusty burrito)

Fotokunst

Mit Fotos auf die moderne Art ist dies auch in einer normalen Wohnung möglich. Riesige Fotokunst ziert die Wand eines Esszimmers und macht den Raum ausserordentlich. Sie können auch persönliche Fotos in Tapeten verwandeln. Viele Tapetenhersteller mit Digitaldruckereien bieten das an. (Bild über: Indoors Outdoors)

Ab Rolle

Fototapeten sehen auch schön aus, wenn sie gleich an der Rolle als eine einzelne Bahn an die Wand montiert werden. (Bild über: Home of Pondo)

Diese Art von Tapeten, die als Rolle gut funktionieren, bietet die Künstlerin Deborah Bowness an. Und zwar bereits schon lange bevor dieser Trend kommerzialisiert wurde. Ihre Tapete mit Büchern und Kleidern sind berühmte Beispiele dafür. Ein Design mit nostalgischen Foto-Portraits ist die Tapete Caravan Postcards.

Ankleideparadies

Adam und Eva weisen in diesem Ankleideraum darauf hin, dass hier schöne Kleider für beide warten. (Bild über: Little blue deer)

Diskreter Charme

Wenn Ihnen die übergrosse Porträtkunst zu dramatisch ist, dann ist dieses Beispiel von alten Stichen und Drucken vielleicht eine Idee, die Ihnen gefällt. Sehr charmant, diskret und einfach hängen die Stiche ohne Rahmen an der Wand. (Bild über: SF Girl)

Herrschaften

Auf eine ähnliche Art schmückt hier eine Gruppe Herren aus einem anderen Jahrhundert eine Wand. Solche Portraitbilder findet man manchmal noch auf dem Flohmarkt, zum Teil auch auf Karton gemalt. Auch diese Bilder sind ohne Rahmen direkt auf der Wand und verbinden sich durch ihre ähnliche Anmutung und Farbigkeit. (Bild über: The Design Files)

Durchgestrichen

Portraitbilder, die mit Farbe durchgestrichen werden, bekommen eine neue, moderne und rein dekorative Wirkung. Sie können solch modernisierte Bilder zum Beispiel bei Mineheartkaufen, oder natürlich selbermachen. (Bild über: Terkultura)

Die weiche Version

Sie möchten den Trend schnell und einfach umsetzen? Dann passt die Kissenversion mit Porträtkunst. Dieses Kissen heisst Grace, ist von Mineheart und kostet 48 £

Willkommensgruss

Zum Schluss noch ein reizendes Empfangskomitee für ein Entree: Kleine Kommode, Spiegel, Blumen, Ablagetablett und eine elegante fremde Dame aus einer anderen Zeit. (Bild über: Desire to inspire)

