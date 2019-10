Sch... Wechseljahre

Aggressionen wie Mike Tyson

Nun scheint das Bedürfnis prominenter Frauen zu wachsen – von der Boulevard-Presse gerne als «Generation Wow!» bezeichnet, was immer das auch heissen mag –, dieser eigentlich natürlichen körperlichen Veränderung den persönlichen Krieg zu erklären. An vorderster Front kämpft die RTL-Moderatorin Katja Burkard um mediale Aufmerksamkeit. Die heute 54-Jährige hat ein Buch über ihre Wechseljahre geschrieben. Und in zahlreichen Interviews, etwa in der Illustrierten «Gala», erzählt sie, wie sie innert wenigen Monate von der gutgelaunten Moderatorin zur aggressiven Furie geworden sei und vergleicht sich mit Mike Tyson.

Wobei sie sich da natürlich auf das gemeinsame Aggressionspotenzial und nicht auf das Aussehen bezieht. «Ich habe mir so oft auf die Zähne gebissen, dass ich Kieferschmerzen bekam und nachts sogar meine Beissschiene durchbrach.» Auch Burkards Familie («Ich habe meine Kinder in einer Art und Weise zusammengebrüllt, die ich absolut erschreckend fand») und selbst Unbeteiligte bekamen ihre Wutausbrüche zu spüren: «Ich fahr jetzt die Kassiererin an, weil mir das nicht schnell genug geht.»

Happy End dank Hormonen

Das Bild, welches die langjährige Moderatorin des RTL-Mittagsmagazins «Punkt 12» von den Wechseljahren zeichnet, ist natürlich etwas zugespitzt. Das verkauft sich auch besser als die simple Feststellung: «Ich habe mich damals echt mies gefühlt.» Genauso wie geschätzt 25 Prozent aller Frauen, die diese Phase ihres Lebens als so belastend empfinden, dass sie medizinische oder therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Für Burkard gab es allerdings ein Happy End. Nicht nur in Bezug auf ihren Mann, den ehemaligen RTL-Chefredaktor Hans Mahr («die Wechseljahre haben meine Beziehung gerettet»), sondern auch auf gesundheitlicher Ebene: «Da habe ich mich ungefähr neun Monate lang rumgequält, und dann schmiere ich mir Hormone auf Handgelenk und werfe abends eine Pille ein und bin schon wieder hergestellt.»

Und wenn Burkard auch noch stolz erzählt, dass sie die fünf Kilo, die sie in dieser schwierigen Lebensphase zugelegt hatte, erfolgreich wieder abgenommen hat, möchte man ihr zurufen: «Sorry, Mädel, wenn dies eines deiner grössten Probleme war, dann war das Ganze ja nur halb so schlimm.» Leider ist es ihr mit diesem Buch nicht gelungen, Aufmerksamkeit auf die essenziellen Probleme der Abänderung zu lenken. Vielleicht auch, weil ihre Art des Schreibens eine Art humorfreie Nabelschau ist, die keinerlei Sympathie mit der demonstrativ leidenden Protagonistin zu wecken vermag.

