Weit weg von Hollywood

Der Fotograf Marc Parascandola ist besonders fasziniert von der Spannung zwischen Wahrheit und Fiktion in diesen Filmstädten. Trotz ihrer Grösse sind diese Filmsets nur Phantome der realen Welt. Sie bestehen aus einem Haufen unvollständiger Fragmente ohne Kontext wie Requisiten, architektonischen Details und Werbetafeln. Sie müssen nicht für sich allein stehen sondern nur die Illusion einer Erzählung aufrecht erhalten. Am Ende werden sie jedoch durch die Geschichten zum Leben erweckt, die auf sie projiziert werden.

In den letzten fünf Jahren hat Parascandola Filmproduktionsstätten in ganz China besucht und fotografiert, unter anderem die riesigen Hengdian World Studios, das Strassenbild des Shanghai Film Parks aus den 1930er Jahren oder die rustikale Western Film City am Rande der Wüste.

Dass China sowohl in wirtschaftlicher als auch kultureller Hinsicht kein freies Land ist, spürt man auch im Bereich des Kinos. Die Branche wird von staatlicher Seite streng überwacht. Zusätzlich gibt es ein Quotensystem, welches bestimmt, wie viele grosse ausländische Filme jedes Jahr überhaupt gezeigt werden dürfen. Momentan ist der chinesische Filmmarkt noch hinter Hollywood, doch er ist der amerikanisches Filmindustrie dicht auf den Fersen.

