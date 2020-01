Werden diese Fotografen abheben?

Vinzenz Levrat, der Absolvent der Fotoschule Vevey, lebt und arbeitet in Paris. Levrat gestaltet leere, funktionslose Räume mit Materialien und Gegenständen, die er vor Ort findet.

Romain Roucoules (FR) geboren 1991, lebt und arbeitet in Paris. Der ehemalige Schüler der Gobelins (Paris) schloss sein Studium an der ÉCAL (Lausanne) mit hohen Auszeichnungen ab. Laut Arbeitsbeschrieb vereint sein vorliegendes Projekt Simulakren unterschiedlicher Herkunft und hinterfragt, wir wir entfernte Realitäten (wie zb. die brennenden Regenwälder in Brasilien) wahrnehmen, beobachtet durch das Prisma technologischer Werkzeuge.

Der 1999 in Zug geborene Oliver Kümmerli besucht momentan das Propädeutikum an der ZHdK. Er verkehrt selber in der Zürcher Technoszene und hat für seine Serie «Goth x Rave» Accesoires wie Ketten und Armbänder, die an Raves getragen werden, als Stilleben inszeniert.

Zwei junge Fotografen, ein Promi, eine Location – und je eine Stunde Zeit. Das ist die Ausgangslange für das photoDUELL. Dieses Jahr haben Asia Robucci (18 J.) und Dario Brunner (24 J.) den Opernhaus Zürich Choreographen und Regisseur Christian Spuck fotografiert. Es zeigt, wie unterschiedlich Kreative visuelle Ästhetik interpretieren.

