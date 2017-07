...«Mischa», wie er ­seinen Arbeitgeber nennt, habe zeitweise gut gespielt, aber ein paar Fehler zu viel gemacht, als er müde geworden sei.

Sobkin arbeitet seit 1993 mit der ehemaligen Weltnummer 8 zusammen. «Anfänglich hatten wir ein Lehrer-Schüler-Verhältnis; wenn ich etwas sagte, hing Mischa an meinen Lippen. Mittlerweile sind wir längst Partner», erzählt der Coach. Es sei nicht immer einfach gewesen, doch langweilig sei ihm in den über 24 Jahren nie geworden, sagt der 67-Jährige.

«Wir haben uns nicht treiben lassen, sondern sind oft gegen den Strom geschwommen. Wir versuchten ­jeden Tag etwas Neues zu finden, um Michas Spiel zu verbessern.» Sie hätten immer mal wieder ­gestritten. «War ich von etwas zu 100 Prozent überzeugt, gab ich nicht klein bei», erzählt der ehemalige Mathematikprofessor. «Ich habe mich nie davor ­gefürchtet, gefeuert zu werden.

Coachs wie Kellner

Heute benehmen sich viele Coachs wie Kellner – sie sind nur noch Befehlsempfänger.» Hat es Sobkin nie gereizt, einen Star zu betreuen? «Doch, aber ich kann nicht einfach auf Federer oder Djokovic zugehen und meine Dienste anbieten – so läuft das nicht.» Der Russe macht keinen Hehl daraus, dass er sich durchaus zutrauen würde, einen Topspieler weiterzubringen. Er beobachte immer wieder Profis und überlege sich, was sie besser machen könnten. «Die derzeitige Situation von Djokovic ist für mich keine Überraschung; er macht seit geraumer Zeit jeden Schritt in die falsche Richtung.»

In Russland werden die Menschen mit 60 pensioniert, doch Boris Sobkin kann sich vorstellen, auch nach Juschnis Rücktritt noch als Coach zu arbeiten.ar Gstaad 2017In dieser Rubrik wird täglich ein Protagonist des Tennisturniers vorgestellt (ar)