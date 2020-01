10 herrliche Gemüserezepte

Und so gehts:

Schneiden Sie etwa 5 Lauchstängel in gleich grosse Stücke. Waschen Sie den Lauch gut und benützen Sie vor allem die hellen Teile. Legen Sie alle Lauchstücke in eine ofenfeste Pfanne. Nun geben Sie 0,5 dl Gemüsebouillon und 1 dl Weisswein, 4 El Butter, in Stücke geschnitten, Thymian, Pfeffer und Salz und Lorbeerblatt dazu. Nun schmoren Sie den Lauch bis er gar ist. Nehmen Sie den Deckel ab, geben Sie geriebenen Käse darüber und geben Sie den Lauch in den Backofen unter den Grill und überbacken alles bis der Käse golden ist. Und so servieren Sie den Lauch: über einer goldenen Rösti

zu Salzkartoffeln

zu weissen Bohnen