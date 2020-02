Achtung vor diesem Abnehmtrend

Als ich mich immer schlechter fühlte, überwies mich mein Hausarzt zu einer Schilddrüsen-Sonografie ins Spital. Auf dem Ultraschallbild konnte man erkennen, dass einer meiner beiden Schilddrüsenlappen sichtlich kleiner, also geschrumpft war. Auch wenn die Schilddrüse mit ihrer Schmetterlingsform nur zwischen 15 bis 25 Gramm wiegt, hat sie eine zentrale Bedeutung, denn sie ist eine Schaltstelle in unserem Körper. Die Hormone, die sie produziert, sind für die verschiedensten Stoffwechselvorgänge verantwortlich, und damit auch für unsere körperliche und seelische Gesundheit.

Tabletten lebenslang?

Ich wurde damals mit einer chronischen Schilddrüsenentzündung diagnostiziert. An dieser Autoimmunkrankheit leiden vor allem Frauen. Oft bricht die Krankheit zwischen dem 40. und dem 50. Altersjahr aus. Nach der Untersuchung, sagte die Ärztin: «Die gute Nachricht ist: Es gibt ein Medikament, das sorgt dafür, dass Ihre Schilddrüse wieder ins Gleichgewicht kommt. Die schlechte Nachricht: Sie müssen diese Tablette ein Leben lang nehmen.»

Ich wusste nicht, worüber ich mehr erschrak. Die Tatsache, dass ich an Hashimoto litt, oder dass ich fortan täglich eine Tablette nehmen musste, welche die künstliche Form des natürlichen Hormons Thyroxin enthält. Die Schilddrüse ist, wie beschrieben, ein komplexes Organ. Mehr Hinweise zu Infos über ihre Funktion, Erkrankungen und möglichen Behandlungen finden Sie am Ende dieses Beitrages. Hier nur so viel: In letzter Zeit sind interessante Ratgeber von Betroffenen auf den Markt gekommen, die aufzeigen, dass neben der Einnahme von Tabletten auch der Lebensstil und vor allem auch die Ernährung einen positiven Einfluss auf die Schilddrüse haben kann.

Die richtige Tabletten-Dosierung, die aufgrund einer Blutuntersuchung bestimmt wird, kann anspruchsvoll sein. Und auch eine festgelegte Dosis muss oft wieder neu angepasst werden, da sich die Hormonsituation immer wieder verändern kann. Bei einer Unterdosierung könnte es sein, dass sich der Zustand nicht verbessert. Eine zu hohe Dosis kann unangenehme körperliche Symptome wie Herzrasen und Schweissausbrüche auslösen. Oder sie führt zu Appetitlosigkeit.

«Neues, fantastisches Wundermittel»?

Apropos Appetitlosigkeit: Vor Kurzem verriet mir ein junge Kollegin ihren «Geheimtipp», wie sie innerhalb kurzer Zeit fünf Kilo abgenommen hatte. In einschlägigen Internet-Foren habe sie erfahren, dass es dafür eine «fantastische und unkomplizierte Methode» gebe. Ein kleiner Haken habe diese allerdings, denn die Tabletten, die das «kleine Wunder» bewirken würden, seien rezeptpflichtig. «Und, wie heissen denn diese Wunderdinger?», wollte ich von ihr wissen. Sie nannte mir daraufhin den Namen genau jenes Medikaments, das ich täglich für meine Schilddrüsenprobleme einnehme. Wie die Tabletten wirken, was sie enthalten und welche Gefahren sie bei unsachgemässer Einnahme haben können, das wusste meine Kollegin nicht. Auf die Frage, woher sie diese denn habe, meinte sie nur achselzuckend: «Meine Mutter nimmt die täglich. Die merkt nicht, wenn ich ein paar abzweige.»

Meine mütterlichen Instinkte waren geweckt. Und ich erklärte ihr, dass es echt keine gute Idee sei, L-Thyroxin ohne ärztlich diagnostizierte Schilddrüsenprobleme einzunehmen. Ich gebe zu, ich schilderte mögliche Nebenwirkungen etwas blumiger als nötig, aber das schien sie zu überzeugen. «Okay, das Tablettenklauen war mir eh zu mühsam. Ich versuche es jetzt mit der Sirtfood-Diät», meinte sie am Schluss unseres Gesprächs.

Gefährliche Trenddiäten haben Hochkonjunktur

Ich war froh über diese Entscheidung, denn ich habe in jungen Jahren durchaus auch einige fragwürdige und teilweise riskante Diät-Experimente gemacht. Zum Beispiel mit der legendären Ahornsirup-Kur, bei der ich fünf Tage lange nur Tomaten und harte Eier ass und eben Ahornsirup trank – bis ich kollabierte. Seither sind die sinnlosen und teilweise auch gefährlichen Trenddiäten leider nicht weniger geworden. Im Gegenteil! Denn der Wunsch nach einer dünnen Figur, ist, trotz der Diversity-Bewegung, vor allem bei jungen Mädchen und Frauen, leider unvermindert gross.

Weiterführende Infos



Buchtipps:

– Vanessa Blumhagen: «Mein Leben mit Hashimoto: Jeden Tag wurde ich dicker und müder», mvg-Verlag.

– Izabella Wentz und Marta Nowosadzka: «Hashimoto im Griff», VAK Verlag.

– Izabella Wentz: «Das Hashimoto Kochbuch», riva Verlag.

Adressen für Betroffene:

– Schilddrüsengruppe Schweiz (Selbsthilfegruppe).

– Schilddrüsenzentrum, Universitätsspital Zürich

