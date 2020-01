Best of: Was Neu-Eltern nie mehr hören wollen

«Es dauert neun Monate, bis der Bauch weg ist.»

Langsam glaube ich, dass das wirklich die traurige Wahrheit ist. Aber selbst wenn dem so sein sollte, will das niemand wissen. Jede Frau hätte am liebsten, dass sie nach der Geburt gleich wieder aussähe wie zehn Monate zuvor. Auch wenn viele Frauen extra laut betonen, dass sie sich nun besonders feminin fühlten, gilt doch in den meisten Fällen: Wer vorher keinen Bauch hatte, will auch nachher keinen Bauch. Fakt ist, dass die Beziehung zum eigenen Körper nach der Schwangerschaft eine emotionale Sache ist. Es braucht Zeit, sich einzugestehen, dass man vielleicht nie mehr so aussehen wird wie früher. Nicht hören möchte man übrigens auch den Satz «Die letzten fünf Kilos gehen auch noch weg!». Er bedeutet nämlich, dass die letzten fünf Kilos offensichtlich eben noch nicht weg sind.

«Sie gleicht euch gar nicht!»

Es ist narzisstisch und idiotisch, sich ein Mini-Me zu wünschen, aber manchmal tun wirs eben trotzdem. Das mit der Eitelkeit ist eine perfide Sache. Irgendwie wünscht man sich doch, dass andere das eigene Baby süss finden. Deswegen empfehle ich auch folgenden Satz nicht: «Oh, euer Baby hat ja gar keine Haare!»

«Oh, ein Zähnchen! Fehlen nur noch 19!»

Wenn Sie keine Kinder haben, wissen Sie vielleicht nicht, welche Qual das Zahnen sein kann. Für das Kind und für die Eltern. Manchmal schreit das Baby wochenlang nur wegen eines lächerlichen Milchzahns. Zu erwähnen, dass eine Familie das in unmittelbarer Zukunft noch 19-mal durchmachen muss, könnte schwerwiegende Folgen haben. Zum Beispiel ein blaues Auge.

«Entspannte Eltern haben auch entspannte Babys.»

«Wir sind entspannt! Fuck off!»

«Warum trägst du Seide?»

«Nun, weil ich mich eh schon wie ein Zombie fühle, nach Babyspucke rieche und öfter Trockenshampoo als flüssiges Shampoo verwende, habe ich gedacht: Ich ziehe endlich mal was anderes als ein Stilltop an.» Wird man nun schon angefeindet, wenn man als Mutter zwischendurch mal nicht mitgenommen aussieht? Ich empfehle stattdessen ein Kompliment wie «Du siehst wahnsinnig schön aus in deiner neuen Bluse. Darf ich dein Baby halten, damit es statt dich mich anspuckt?»

«Am Anfang kannst du als Vater eh nicht viel machen.»

Eines der hartnäckigsten Klischees überhaupt. Die Wahrheit ist: Als Vater kann man alles machen, ausser genau einer Sache. Junge Väter regen sich also zu Recht über diesen Satz auf, weil er sie aussehen lässt wie ahnungslose Deppen, die nur danebensitzen, während die Mama ihre Brüste auspackt. Ausserdem: Stillen braucht am Anfang zwar viel Zeit, aber es ist trotzdem nur ein kleiner Teil der Arbeit, die getan werden muss. Glauben Sie mir!

«Wann kommt das Zweite?»

«Nie!!! Es wird nie kommen!!! Niemals!!!! Deal with it!» (Oder fragen Sie mich frühestens in zwei Jahren noch mal …)

Der Beitrag Best of: Was Neu-Eltern nie mehr hören wollen erschien zuerst auf Mamablog.