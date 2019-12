Die Sache mit den Ritualen

«Die Konfrontation mit neuen und komplizierten Dingen erfordert Bewusstsein, Aufmerksamkeit und Konzentration – das Gehirn strebt darum danach, alles zur routinisieren», sagt der Hirnforscher Gerhard Roth der «Zeit». Gleichzeitig kann uns genau dieser Mechanismus im Weg stehen. Etwa dann, wenn wir unser Verhalten ändern wollen. Das ist für sich alleine schon schwierig, aber manchmal für eine Gruppe, wie etwa die Familie, schier unmöglich.

Im Zweifelsfall wie immer?

Im Zweifelsfall macht man alles so, wie man es immer gemacht hat. Gerade an erwartungsvollen Tagen wie Weihnachten. Man holt sich vom Markt die Tanne, die am wenigsten schräg ist und unter der man dann doch noch ein kleines Präsent für den Partner versteckt, obwohl abgemacht war, sich dieses Jahr «wirklich nichts» zu schenken. Der 24. Dezember bildet dann den Startschuss eines Feier-Marathons, bei dem keine Partei zu kurz kommen darf.

Bitte verstehen Sie mich nicht falsch: Ich liebe Weihnachten und vor allem die magische Zeit davor. Diese Momente mit all meinen Liebsten möchte ich um nichts auf der Welt missen wollen.

Doch warum nicht einmal ein paar Dinge anders machen? Kinder lieben Geschenke. Ja. Sie sollen auch Geschenke lieben (wie ich übrigens auch!). Doch man kann so ziemlich fast alles einpacken. Etwa wie es die beiden Grafikerinnen, Handwerkerinnen und Mütter Seraina Serrat und Alejandra Lauper tun. Sie tragen für ihren Online-Shop «I love my gift» Altes und Neues zusammen. Auf Flohmärkten, Brockis und in Quartierläden. Daraus machen sie zauberhafte Geschenkboxen vom Hüttenbauset bis zur Baby-Box.

Schaffen Sie sich neue Rituale

Manchmal zwingt einen auch das Leben zu Veränderungen. Nach Trennungen und Scheidungen braucht es oft neue Rituale. So wie bei einer Freundin, die mit ihrer grossen Patchworkfamilie nicht einfach wieder einen Tannenbaum ins Wohnzimmer stellen wollte, weil es sowieso unmöglich gewesen wäre, alle Kinder aus unterschiedlichen Familiensystemen zufrieden zustellen. Also drehten sie es um. Statt sich einen Baum zu holen, gingen sie zu den Bäumen (siehe unten). Nun feiern sie seit Jahren im nahegelegenen Wald, sitzen am knisternden Feuer und schauen auf die blinkende Stadt herunter, wo die Leute an vollen Tischen sitzen und nach dem Viergang-Menü die Geschenkeschlacht beginnt.

Wer weiss, welche Fähigkeiten unsere Kinder in einer Welt, die sich immer schneller dreht einmal brauchen werden? Je höher das Komfortniveau, umso tiefer der Fall, wenn uns unvorhergesehene Ereignisse, Finanz- und Ressourcenkrisen treffen. Dies will nicht heissen, dass die Weihnachtszeit entzaubert werden soll. Doch für starke Rituale braucht es nicht viel. Sorgfalt, Zeit, Interesse am anderen, Wohlwollen und Empathie … Und vielleicht werden es uns die Kinder einmal danken?

