Eine Woche lang gut kochen und essen

Schneiden Sie die Aubergine in Würfel, bestreuen Sie sie gut mit Salz und lassen Sie sie eine Viertelstunde ziehen. Danach waschen Sie die Auberginenwürfel. Schneiden Sie die Schalotte, die Tomaten und die Peperoni auch in Würfel. Schneiden Sie die Zucchetti in Scheiben. Geben Sie Olivenöl in eine Bratpfanne und dünsten Sie die Zucchetti und die Auberginen an bis sie gut gebraten aber noch bissfest sind. Zur Seite stellen Nun geben Sie reichlich Olivenöl in in eine Pfanne und dünsten zuerst die Schalotte an. Wenn diese glasig ist, kommen die Peperoni rein, die Tomaten und die Hälfte des Basilikum. Köcheln Sie alles einige Minuten bis es zusammenkommt und geben dann den Risottoreis bei. Nochmals einige Minuten köcheln und dann mit dem Wein ablöschen. Den Rosmarinzweig beigeben. Nun giessen Sie langsam portionenweise die Bouillon dazu bis der Reis gar ist, aber noch bissfest und cremig. Mischen Sie nun die Zucchetti und die Auberginen dazu und etwa 20 g geriebenen Parmesan. Mit Basilikumblättern und Parmesan servieren.