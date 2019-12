Frohe Weihnachten aus London

Von Marianne Kohler (publiziert am Tue, 24 Dec 2019 04:00:03 +0000)

Im Gegensatz zu Europa, wo Weihnachten besinnlich gefeiert wird, ist in England das Weihnachtsfest vor allem fröhlich. Als ich zum ersten Mal mit meinem Mann Weihnachten in London verbrachte, war das für mich wie eine Erlösung. Es war lustig – keine so ernsthafte und feierliche Angelegenheit, wie ich sie bis anhin kannte. Wir dekorierten unser Hotelzimmer mit Flitter und stellten einen kleinen Weihnachtsbaum auf. Am Heiligabend gingen wir indisch essen, und am Weihnachtsmorgen nahmen wir das Taxi (zum doppelten Preis, denn am Weihnachtstag stehen in England die öffentlichen Verkehrsmittel still) zum Familienbesuch.