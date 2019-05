Google lässts dauerregnen

Viele Wetterprognosen im Internet sind furchtbar falsch – besonders zum Leidwesen der Bergler in den Alpen, wo es bei Google und Apple oft schifft, wenn in Wahrheit die Sonne scheint.

Die Südtiroler wehren sich schon lange gegen den Hafechäs, den sie jeden Tag für ihren Ort bei Google sehen.

Helfen tats nicht, denn schliesslich ist Google Google. Schlanders im Vinschgau ist zwar der trockenste Ort in den Alpen, aber das kümmert die Suchmaschinisten wenig: Sie lassen es schiffen, gerne täglich. Entsprechend sah die Vorhersage für Schlanders am Dienstag dieser Woche so aus: