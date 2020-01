In der Schwäche liegt die Stärke!

Beginnen wir mit der Schwangerschaft. Damit fängt es nämlich an. Schliesslich sind wir Mama’s in spe in diesen besonderen neun Monaten „in Erwartung“. Wir gehen also bereits mit einer gewissen Vorstellung von diesem einen Kind, ins Rennen. Und dann passiert etwas Einmaliges, was sich Mutter Natur gut vorausgedacht hat. Wir verlieben uns Hals über Kopf in dieses noch fremde, unschuldige, ganz und gar „unbeschriebene“ kleine Menschlein. Ohne Vorbehalte. Ohne, dass wir es kennen.

Von diesem Moment an, beginnt für uns Eltern die eigentliche Aufgabe. Nebst all der Liebe, Geborgenheit und Zuneigung, nebst all dem Rüstzeug, das wir unseren Kindern mit auf den Weg geben, dürfen wir herausfinden, wer da gerade zu uns gekommen ist. Welches Temperament hat dieses Wesen? Was macht mein Kind glücklich und wogegen sträubt es sich? Wir lernen unsere Kinder über all die Jahre immer besser kennen. Wir wissen, was unsere Kinder ausmacht. Wir lieben sie immer noch. Aber was ist mit den Vorbehalten?

Das grosse Warum

Hand aufs Herz – irgendwann beginnt die Bewertung, die Beurteilung. Vielleicht nicht einmal in der Familie selbst, aber spätestens auf dem Spielplatz. Schon sehr bald runzeln wir die Stirn, wenn sich Maximilian nicht alleine getraut, ein Eis zu kaufen. Vielleicht wundern wir uns, warum unser Kind partout nicht zwei Minuten sitzen bleiben kann oder warum es plappert ohne Punkt und Komma. Von wem es das wohl hat, fragen wir uns! Nun, vielleicht von Niemandem. Jedes Kind ist einzigartig, richtig und wichtig, so wie es ist. Es ist auch nicht auf die Welt gekommen, um uns zu gefallen. Es gehört uns nicht mal. Dies sollten wir uns immer wieder vergegenwärtigen, wenn wir nicht verstehen können, dass Klein-Sebastian in der dicken Jacke schwitzt, während Gross-Sebastian im Lammfell-Parka die Zähne klappern. Immer dann daran denken, wenn wir beginnen, nach dem grossen WARUM zu fragen! Warum schläft mein Kind noch nicht durch, hei namal, mit sieben Jahren? Warum ist die Julia eigentlich immer so langsam in Allem und warum in Gottes Namen kann unser Vierjähriger noch nicht bis 10 zählen?

Es bringt nichts, nach dem Warum zu fragen. Genau so wenig wie das Vergleichen. Das Einzige was es bringt, ist erste allgemeine Verunsicherung. Es schwimmen Millionen Arten von Fischen im Ozean und keiner ist schlechter als der andere.

Einfach nur anders. Bleiben wir beim schwimmen – irgendwann schwärmen unsere Kinder aus und tümmeln sich unter ihresgleichen im offenen Ozean der Schule. Spätestens dann, beginnt das Kategorisieren.

Die Anna gehört in die Kategorie „vorlaut“, die Emma in die Schublade „verträumt“ und der Lionel in die Ecke der „Neunmalklugen“. Die Stempel enthalten oftmals die versteckte Botschaft „nicht gut“ und es wird um Korrektur gebeten, oder um Training, um die vermeintlich suboptimale Verhaltenseigenschaft auszumerzen. In Elterngesprächen heisst es

dann: Ihr Kind ist zu vorlaut, zu schüchtern, zu zappelig, zu ruhig. Irgendetwas mit „zu“ ist immer und man wird es zuweilen beim Elterngespräch nicht zum ersten Mal hören. Lapidare Kommentare abgeben, können wir nämlich alle gut! „Jö, seisch mer nüd hoi, bisch echli schüüch?“, tönt es von der Tante, „Frag mich nicht Löcher in den Bauch, du Gwunderfitz“ sagt vielleicht der Verkehrspolizist beim Besuch im Kindergarten. Zack, Stempel!

Öfters mal die Perspektive wechseln

Es bringt nichts, wenn wir versuchen an unseren Kindern herumzuschrauben. Aus einem Mops wird kein Windhund, aus einem Spatz, keine Lerche. Höchstens macht man aus einer Mücke einen Elefanten. Aber das ist dann auch nicht gewollt. Klar, darf an Ecken und Kanten gefeilt werden, es spricht auch nichts, gegen das Fördern gewünschter Verhaltensweisen, doch das Fundament (das, was mich Mensch ausmacht) sollte erhalten bleiben. Eigentlich bleibt uns gar nichts anderes übrig und wir tun gut daran, unser Kind so anzunehmen wie es ist und uns folgendes vor Augen führen: