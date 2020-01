Kinder sollten lügen dürfen

Im Bereich der Notlüge ist es wichtig, Kindern zu vermitteln, dass das, was sie auf dem Kerbholz haben, sie bei einer möglichen Offenbarung nicht unmittelbar und existenziell bedroht. Viel wichtiger als die angebliche Unerhörtheit der Notlüge ist die oft zugrunde liegende tatsächliche Unerhörtheit der Not. Wenn Kinder schulische Misserfolge verheimlichen oder die Zerstörung eines Gegenstands verleugnen, dann ist ihre Motivation oftmals nicht in der kindlichen Unfähigkeit begründet, Verantwortung zu übernehmen, sondern schlicht und ergreifend durch Angst. Und dieser Angst sollte man mit Grossherzigkeit und Liebe begegnen.

Rufschädigende Lügen

Der für mich momentan interessantesten Art der Lüge bedienen sich vor allem Teenager. Die Verschleierungslüge wird zwar auch eingesetzt, um Fehlverhalten zu verdecken und den Eltern nicht gerade auf die Nase zu binden, dass man sich mit den Freunden schon mal Alkohol organisiert oder die Nachbarn mit Klingelstreichen in den Wahnsinn getrieben hat. Sie ist aber vor allem dazu gedacht, die sich immer weiter ausbildende Privatsphäre vor den neugierigen Blicken und dem Zugriff der Eltern zu schützen.

Wen man neulich geküsst hat, obwohl man womöglich für jemand anderen schwärmt, bei welchen Leuten man sich heute Abend aufhält und was genau da passieren wird – im Grunde geht Eltern das alles gar nichts an. In der berechtigten Sorge um die Sicherheit unserer Kinder dringen wir aber ein ums andere Mal deutlich zu weit in den persönlichen Bereich des pubertierenden Nachwuchses ein, in dem wir nichts zu suchen haben, wenn man uns nicht einlädt. Auch wenn uns das schwer fällt.

Noch schwerer ist allerdings der Umgang mit dem ganzen Bereich dessen, was ich die dunklen Lügen nenne. Das sind Verdrehungen der Wahrheit, die eingesetzt werden, um sich selbst in den Vorteil zu setzen oder andere bewusst zu verletzen und ihnen zu schaden: Gier, Gehässigkeit, Häme, Boshaftigkeit, Schadenfreude. Lauter Eigenschaften, die wir weder in uns noch in anderen sehen wollen.

Sie sind der eigentliche Grund, warum Lügen einen miesen Ruf haben. Ich plädiere dafür, unseren Kindern zu vermitteln, dass und warum das schlechte Eigenschaften sind, und ihnen darüber hinaus so weit wie möglich zu vertrauen – auch in ihren Lügen.

