Die abenteuerliche Geschichte von Orangina begann jedoch weder in Frankreich noch in Algerien, sondern in Valencia, wo ein spanischer Apotheker, Dr. Agustin Trigo Mirallès, 1933 ein Getränk erfunden hatte, das er 1935 an einer Messe in Marseille als Naranjina vorstellte. Der Franzose Léon Beton, Besitzer einer Orangerie in der Nähe der algerischen Kleinstadt Boufarik, und wohl auch ein Vertreter der Mineralquelle Eglisau AG degustierten dort diesen Orangina-Vorfahren.

In der angespannten finanziellen Situation nach der Weltwirtschaftskrise suchte Beton nach Möglichkeiten, seine Orangen in Frankreich zu verkaufen. An der Messe mischte er einen Löffel Naranjina, Zucker und Mineralwasser mit einem ätherischen Öl aus einer kleinen gläsernen Ampulle, die der Flasche als Korken diente. Beton war sowohl vom Getränk als auch von der körnigen, orangenförmigen Flasche begeistert. Bei seiner Rückreise nach Algerien hatte er eine Geschäftsidee und eine Flasche Naranjina in seinem Gepäck.

Drei Kriege überlebt

1936 liess Beton, mit Mirallès‘ Einverständnis, eine algerische Version von Naranjina unter dem Namen Orangina, soda de Naranjina patentieren: Die auffällige Flasche blieb, aber der komplizierte Mischvorgang fiel weg. Unabhängig von Beton stellte die Mineralquelle Eglisau AG ab 1935 eine Naranjina-Version auch unter dem Namen Orangina her; aus Orangen aus Valencia und ursprünglich in bauchigen Flaschen aber mit merklich anderem Logo.

Der Spanische Bürgerkrieg und der Zweite Weltkrieg durchkreuzten die geschäftlichen Pläne von Mirallès und Beton. 1947 übernahm Jean-Claude Beton, Léon Betons Sohn, das Familienunternehmen und eröffnete 1951 eine Fabrik in Boufarik. Orangina wurde schnell zu einem populären Getränk im Maghreb und traf den Zeitgeist der Nachkriegszeit in Frankreich. 1953 kreierte der französische Künstler Bernard Villemot ein perfektes, schlichtes Poster für Beton mit einer Orangenschale in der Form eines Sonnenschirms auf blauem Hintergrund. Villemots ikonische Werbung versprach Sonne und Sorgenfreiheit in jedem Glas Orangina.

1954 begann der algerische Unabhängigkeitskrieg, was Orangina jedoch nicht nur Schaden brachte. Der Firmenlegende nach kehrten französische Soldaten, die in Algerien Orangina kennen und lieben gelernt hatten, mit ihrer neuen Vorliebe nach Frankreich zurück. Andere Franzosen folgten ihrem Beispiel, und diese neue Popularität schwappte auf andere französische Kolonien und auf die Nachbarländer über. Damit kam Betons Orangina in die Schweiz.