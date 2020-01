Sirtfood, die neue Wunderdiät?

Von Silvia Aeschbach (publiziert am Wed, 15 Jan 2020 08:55:09 +0000)

In den letzten Tagen war sie wortwörtlich in aller Munde: Die Sirtfood-Diät, mit der die Sängerin Adele (31) in den letzten zwei Jahren über 30 Kilogramm ihres Körpergewichts verloren hat. Ferienfotos aus der Karibik zeigten die ehemals kräftige Grammy-Gewinnerin schlank und rank. Dass sich Adele pudelwohl in ihrer Haut fühlt, bestätigt auch ihre Personal-Trainerin Camila Goodis. Diese führt den grossen Gewichtsverlust ihrer Klientin in erster Linie auf die langfristige Ernährungsumstellung zurück und weniger auf deren sportliche Ertüchtigung, die die Sängerin nicht so zu mögen scheint. Was Sirtfood-Ernährung konkret bedeutet und welche positiven Folgen sie auf unseren Körper haben kann, erklärt die Ernährungsberaterin und Autorin Laura Koch im Interview.