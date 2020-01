So selbstverständlich harmonisch

Von Marianne Kohler (publiziert am Sun, 26 Jan 2020 04:00:30 +0000)

Fotos: Rita Palanikumar für Sweet Home

Der Vintage-Designmöbelhändler Roman Dieziger wohnt mit seiner Frau Julia, die in der Kommunikationsbranche arbeitet, in einer Dreieinhalbzimmerwohnung in Zürich. Das spannend konzipierte und wunderschön ausgebaute Haus aus dem Jahre 1959 ist ein Werk des Schweizer Architekten Balthasar König. «Ich glaube wir haben die Wohnung bekommen, weil viele Interessenten ihre Schönheit nicht richtig verstanden», meint Roman. Sie bietet die perfekten Räumlichkeiten und die richtige Stimmung für die fantastischen Designmöbelstücke, mit denen das Zuhause des Paares eingerichtet ist.