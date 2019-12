Wem nützen Hausaufgaben eigentlich?

Doch auch in der Schweiz gibt es mittlerweile Schulen, die keine Hausaufgaben mehr geben. Nicht irgendwelche Privatschulen nota bene, sondern unsere normalen, allen zugänglichen Volksschulen. Dürfen die das überhaupt? Und weshalb handhabt das jede Schule so unterschiedlich, obwohl man mit dem Lehrplan 21 doch eine Vereinheitlichung erreichen wollte?

«Hausaufgaben sind nicht obligatorisch, sondern unter Einhaltung der Lehrplanbestimmungen erlaubt», erklärt mir Marion Völger, Amtschefin des Zürcher Volksschulamts auf Anfrage. Die vieldiskutierte «Ufzgi» wird im Volksschulgesetz des Kantons Zürich also gar nicht erst erwähnt. Weshalb Schulleiter und Lehrer eigenständig entscheiden dürfen, ob und wenn ja wieviele Arbeiten die Kinder zu Hause erledigen müssen.

Hausaufgaben über die Ferien sind nicht zulässig

Egal, welchen Weg eine Schule wählt, «grundsätzlich ist es sicher erstrebenswert, dass in einem Schulhaus unter den Lehrpersonen eine gewisse Einheitlichkeit in der Haltung zu Hausaufgaben besteht», sagt Völger. Im Schulhaus meiner Kinder ist genau dies nicht der Fall: Während die eine Lehrerin nur unter der Woche Hausaufgaben erteilt, findet die andere es absolut vertretbar, die Kinder auch übers Wochenende arbeiten zu lassen. Sogar über die Ferien und die Feiertage muss die Klasse Hausaufgaben erledigen oder Bücher lesen, die danach Prüfungsstoff sind.

Laut Marion Völger ist Letzteres nicht zulässig. Denn der «Lehrplan 21» lässt zwar die Frage offen, ob man überhaupt Hausaufgaben geben soll, er regelt aber sehr genau, wann diese nicht erteilt werden dürfen. So heisst es etwa, dass die Lehrpersonen «das Leistungsvermögen der Kinder berücksichtigen» sollen, um eine Überbelastung zu vermeiden. Und: «Vom Vormittag auf den Nachmittag und vom Vortag eines Feiertags auf den nächsten Schultag sowie über die Ferien dürfen keine Hausaufgaben erteilt werden.»

Wieviele Lehrpersonen diese Regelung ignorieren, ist nicht bekannt. Ebenso wenig wie die Anzahl Schulen, welche die Hausaufgaben ganz abgeschafft haben. Marion Völger stellt aber fest, dass immer mehr Kinder ihre Hausaufgaben innerhalb des Schulrahmens erledigen. «Viele Gemeinden bieten betreute, teilweise kostenpflichtige Aufgabenstunden an, in welchen Schülerinnen und Schüler ihre Hausaufgaben in Ruhe selbstständig lösen können», sagt sie. Auch in Tagesschulen, in denen der Unterricht und die Betreuung pädagogisch und organisatorisch verbunden sind, gebe es oft Angebote, die das Erledigen der Hausaufgaben während der Tagesschulzeit ermöglichen. So erhöht man ganz nebenbei auch die Chancengleichheit, da nicht alle Kinder zu Hause die gleiche Unterstützung erhalten (lesen Sie dazu auch den Artikel zur Pisa-Studie).