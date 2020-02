Wo aus Wohnen Leben wird

Aha, dachte ich, murmelte ein paar freundliche Worte und machte das Küchenfenster zu. Wir kannten hier noch niemanden. Was sich offenbar umgekehrt nicht gleich verhielt. Ein Gefühl der Enge befiel mich, eine Vision glühender Buschtelefondrähte, und Heimweh nach unserer alten Adresse an einer Zürcher Durchgangstrasse, wo mich beim Fensterschliessen nie mir unbekannte Passantinnen auf meine, ihnen schon bekannte, Herkunft ansprachen. (Nun ja, wie auch? Im vierten Stock und mit einem Verkehr vor dem Gebäude, der einen schon zum Fensteröffnen nicht ermutigte.)

Das ist nun über zehn Jahre her. Wir wohnen noch immer im selben Quartier, wenn auch nicht mehr in der gleichen Wohnung. Gehe ich heute von aussen an besagtem Küchenfenster vorbei, winke nun ich unserer Nachmieterin munter zu. Und wenn ich Zeit hab, bleib ich zum Quatschen stehen.

Quartier-Groove? Doch eher bünzlig…

Früher, in der Zeit vor Kindern, da fuhr man doch meist morgens direkt von der Wohnung in Quartier A ins Büro in B. Abends traf man vielleicht Freunde in den Gegenden C oder D. Und am Wochenende war man eh unterwegs. In A kannte man daher knapp den Nachbarn auf dem gleichen Stock. Vielleicht noch die Supermarkt-Kassiererin, die einen aber auch beim x-ten Einkauf noch nicht zu erkennen vorgab.

Letzteres fand ich lustig – und gestört hat mich alles nie. Natürlich nicht. Ich suchte ja keinen Quartier-Groove. Ein solcher ist doch eher bünzlig. So hätte ich wohl gedacht – hätte ich es mir denn überhaupt überlegt!

Man wohnte halt irgendwo. Doch dann kam das Baby. Und wir lernten Parkbänke, Brunnen und Schaukeln im Umkreis von zweihundert Metern kennen, deren Existenz uns bisher völlig verborgen geblieben war. In der unweit entfernten Krabbelgruppe entstanden Freundschaften zu anderen Eltern, die nur ums Eck wohnten. Die Kinderarztpraxis zwei Strassen weiter wurde zum zentralen Bezugspunkt.

Und auch im eigenen Haus kannten wir bald die ganze Mieterschaft. Weil man sich halt öfters mal im Treppenhaus sah – und weil sich dann alle freuten: Die Leute sich über das Baby. Und das Baby sich bald ebenso über die Leute.

Ja, der Radius mit Kind wurde kleiner. Doch innen drin taten sich neue Welten auf. Und selbst an unserer Durchgangstrasse stellte sich bald eine Ahnung von Gemeinschaft ein. (Gar die Kassiererin, so glaubte ich, schaute nun eine Spur freundlicher.)

Nicht nur wohnen, sondern leben

Diese Ahnung, die fand ich schon damals schön. Als daraus beim Umzug in unser heutiges Familienquartier von fast null auf hundert eine unüberspürbare Gewissheit wurde, war das aber doch ein Sprung ins Eiswasser. Für mich. Nicht für unser Baby, das jetzt ein Kleinkind geworden war, und sofort freudig eintauchte ins Quartierleben.