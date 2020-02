Konzert in Bern – Bonaparte ist wieder da Und wir hatten befürchtet, Tobias Jundt alias Bonaparte würde nach seiner Abschiedstournee Steuerberater werden. Andrea Knecht

Der Abschied schliesst ein Wiedersehen nicht aus: Bonaparte im November 2019 im Berner Bierhübeli. Foto: Susanne Keller

O. k., da ist er wieder. Normalerweise denkt man das, wenn der Kater nach vier Minuten im Regen schon wieder an der Türe kratzt. Oder wenn der Mitbewohner keuchend in die Wohnung stolpert, nachdem er den Zug verpasst hat. Letzte Woche werden jedoch einige diesen Satz gedacht haben, als sie durch die Webseite der Turnhalle im Berner Progr scrollten: «Tim Fite und Bonaparte», steht da. Bonaparte? Jener Bonaparte, der letzten November im Bierhübeli ein wild-verschwitztes Abschiedskonzert schmiss?

Das Bedauern war gross, als Tobias Jundt, wie Bonaparte im normalen Leben heisst, seine Abschiedstournee ankündigte: Dank diesem bunten, krähenden Wesen hatte Punkmusik von einer Überlebenschance im 21. Jahrhundert heimlich träumen dürfen. Bonaparte hatte es geschafft, Performancekunst getarnt als Konzerte auf die grossen Festivalbühnen zu bringen.

Und nun wollte er verschwinden – für wie lange und inwiefern, wusste niemand so genau. Verabschiedete sich nur Jundts Kunstfigur Bonaparte von der Bühne? Trennte er sich von der Band? Oder würde er der Musik endgültig den Rücken kehren, sich die Haare schneiden und Steuerberater oder Buschauffeur werden? Die Befürchtungen waren fast gleich gross wie die Hoffnungen, dass alles nur eine Laune war.

«Wir sehen uns», meinte Tobias Jundt im Bierhübeli – und ja, man sieht sich wieder. Schneller als gedacht. Auf Facebook schreibt er salopp: «Was tun nach der Pensionierung? Freunde treffen.» Am Freitagabend steht Bonaparte mit seinem Freund, dem New Yorker Künstler und Grafiker Tim Fite auf der Bühne. Neu ist das nicht.

Schon früher sind die beiden in der Berner Turnhalle gemeinsam aufgetreten – oder, je nach Anlass, gegeneinander angetreten. 2016 bekriegten sich die beiden in einem Karaoke-Battle. Dieses Jahr wollen Jundt und Fite «Lieder singen und Fragen beantworten». Das ist wohl die Gelegenheit zu fragen: «Schon wieder da, Bonaparte?» Und zu hoffen, dass Bonaparte (42) einer dieser rüstigen Rentner ist, die einfach genau so weitermachen wie vorher.