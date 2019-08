Bootswerft in Lachen nach Brand vollständig zerstört

In einer Bootswerft in Lachen SZ ist kurz nach Mitternacht ein Brand ausgebrochen. Das Feuer konnte bis am Dienstagmittag gelöscht werden, schreibt die Kantonspolizei Schwyz. Ein Kranführer von einer Baustelle in der Nähe des Brandes sei am Dienstagmorgen wegen Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung hospitalisiert werden. Er konnte das Spital aber bereits wieder verlassen.