Untersuchungen laufen – Brand in Burgdorfer Mehrfamilienhaus – eine Frau tot Im Gyrischachen-Quartier ist im obersten Geschoss eines Wohnblockes ein Feuer ausgebrochen. Eine Person verlor dabei ihr Leben. UPDATE FOLGT

In der Nacht auf Montag ist am Uferweg in Burgdorf ein Feuer ausgebrochen. Nachdem die Rettungskräfte der Feuerwehren Burgdorf und Kirchberg die brennende Wohnung im obersten Geschoss des Mehrfamilienhauses betreten haben, folgte die traurige Gewissheit: Eine Frau ist ums Leben gekommen. Ob sie an den Folgen des Brandes gestorben ist, oder ob ein anderes Ereignis zum Tod geführt hat, sei noch unklar, wie es auf Anfrage bei der Kantonspolizei Bern heisst. Die Abklärungen seien im Gange. Dasselbe gilt für die Brandursache.

Die Rettungskräfte konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und damit immerhin verhindern, dass es auf andere Räumlichkeiten übergriff. Aus Sicherheitsgründen wurden die übrigen Bewohner trotzdem evakuiert. Nach ersten Erkenntnissen bleibt nur die betroffene Wohnung im Mehrfamilienhaus unbewohnbar. Um elf Uhr war der Brand soweit gelöscht.

( spy )