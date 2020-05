Weiteres Corona-Opfer – Brienzersee Rockfestival abgesagt Das Festival hätte vom 7. bis 9. August über die Bühne gehen sollen. Christoph Buchs

Das 33. Brienzersee Rockfestival findet erst im nächsten Jahr statt. Foto: PD

Auch die Organisatoren des Brienzersee Rockfestival sehen sich gezwungen, die diesjährige Austragung abzusagen. «Es ist Realität und es tut weh: das 33. Brienzersee Rockfestival findet erst vom 6. bis 8. August 2021 statt», gab das OK am Freitagnachmittag auf Facebook bekannt. «Seit über 30 Jahren wird jeden Sommer bei uns am See gerockt – dieses Jahr bleibt es still.»

Man werde das Miteinander, die einzigartige Stimmung und die schönen Emotionen vermissen, so das OK weiter. «Jedoch ist es wichtig, dass ihr alle gesund bleibt und die Lage bald wieder normal ist.» Über das weitere Vorgehen betreffend der bereits gekauften Tickets würden Informationen in den nächsten Tagen folgen.