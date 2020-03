Programm weitgehend bekannt – Brienzersee Rockfestival mit Philipp Fankhauser und Nils Burri Am 33. Brienzersee Rockfestival vom 7. bis 9. August treten unter anderem Philipp Fankhauser, der Frutiger Singer Songwriter Nils Burri, die Oberländer Coverband Copperhead und Glowing Shelter aus Hergiswil auf.

Das Brienzersee Rockfestival hält wieder einige Leckerbissen bereit. Foto: PD

Am Freitag, 7. August, eröffnet Fighter V aus Hergiswil mit Hardrock-Hymnen das 33. Brienzersee Rockfestival. Ebenfalls auf eingängige Melodien, untermalt von schweren Gitarrenriffs, setzen die schwedischen Bands Crazy Lixx und H.E.A.T., die am Freitagabend die Bühne rocken. Spät in der Nacht kommt die Oberländer Coverband Copperhead zu ihrem Auftritt.