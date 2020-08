Wiedereröffnung in Huttwil – Brüder werden zu Nachbarn Mehmet Karayapi eröffnet am Freitag den Gasthof Oxen an der Bahnhofstrasse. Sein Bruder Seyfi führt nebenan bereits das Fast-Food-Restaurant Majmoon. In Zukunft wollen die beiden zusammenarbeiten. Yanick Kurth

Aus dem Ochsen wird ein Oxen: Mehmet Karayapi vor seinem neuen Lokal. Foto: Yanick Kurth

Noch liegt im Gasthof zum Ochsen in Huttwil der leichte Geruch von frischer Farbe und gesägtem Holz in der Luft. Die neuen Tische und Stühle sind bereits eingetroffen. Mehmet Karayapi steht hinter dem frisch restaurierten Tresen und blickt durch das Restaurant. Der Name des Gasthofs soll bleiben, er wechselt mit «Oxen» einzig die Sprache.