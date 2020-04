Unterhalts- und Reinigungsarbeiten – Brünnentunnel wird während zwei Nächten gesperrt In der Nacht auf Dienstag ist der Brünnentunnel in Richtung Lausanne nicht befahrbar. In der Nacht auf Donnerstag ist er in Richtung Bern gesperrt.

Der Brünnentunnel der Autobahn A1 wird in der Nacht vom 27./28. April 2020 in Fahrtrichtung Lausanne gesperrt und in der Nacht vom 29./30. April in Fahrtrichtung Bern. Die Sperrungen dauern jeweils von 20 Uhr bis 05 Uhr, wie das Bundesamt für Strassen mitteilt. Der Grund für die Sperrung sind Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten. Der Verkehr wird in der betreffenden Richtung lokal über die Kantonsstrasse umgeleitet.

Zudem führt das Bundesamt für Strassen auf der Brücke, die sich beim Anschluss Forsthaus quer über die A1 spannt, ab dieser Woche diverse Arbeiten durch. Unter anderem müssen die Abdichtung, der Belag und die Fahrbahnübergänge erneuert werden. Zudem wird das Entwässerungssystem neu konzipiert. Die Spurbreiten auf der Autobahn werden während der Arbeiten verengt und der Pannenstreifen aufgehoben. Die Arbeiten dauern bis Ende Oktober.

( sny )