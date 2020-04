Abgang in der Gastronomie – Bruno Carizzoni verlässt die Region Der Hotelier Bruno Carizzoni wird neuer Direktor des Seminar- und Boutiquehotels Schloss Hünigen.

Bruno Carizzoni verlässt das Hotel Krone in Thun und wird neuer Direktor des Seminar- und Boutiquehotels Schloss Hünigen. Foto: Hans Kopp

Als langjähriger Direktor des Hotels und Restaurants Krone in Thun und aktueller Vizedirektor des Deltaparks hat sich Bruno Carizzoni in der Region einen Namen gemacht. Wie das Branchenportal HTR.ch berichtet, verlässt der Hotelier die Gegend nun. Im Sommer übernimmt er die Leitung des Seminar- und Boutiquehotels Schloss Hünigen in Konolfingen. Dort tritt er die Nachfolge von Mario Bucher an, der sich zusammen mit seiner Frau selbstständig macht.