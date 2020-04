Bundesasylzentrum Boltigen – Bund öffnet Asylzentrum am 1. Mai Die ehemalige Kaserne wird zum zweiten Mal in vier Jahren als Bundesasylzentrum geöffnet. Dies gegen den Willen der Einwohnergemeinde Boltigen. Bruno Petroni

Die ehemalige Truppenunterkunft in Boltigen wird vom Bund wieder als Asylzentrum geöffnet. Foto: BOM

Das Staatssekretariat für Migration (SEM) hat entschieden, ein Gebäude des VBS in der Gemeinde Boltigen ab Anfang Mai befristet als Bundesasylzentrum (BAZ) in Betrieb zu nehmen. Dies schreibt der Bund in einer Medienmitteilung. Er bestätigt damit, was diese Zeitung bereits am Montag publik machte.