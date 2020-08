Es wird heiss am Wochenende – Bund warnt vor Hitze im Tessin Die Temperaturen klettern in der Schweiz wieder in die Höhe. Das gilt primär für den Süden des Landes, aber auch für die Städte Basel und Genf.

Es wird wieder geschwitzt: Der Sprung ins kühlere Nass wirkt erfrischend. Foto: Sandra Hildebrandt (Keystone/Symbolbild)

Das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie in Bern erlässt eine Hitzewarnung für die Alpensüdseite für Samstag. In den übrigen Regionen sei noch keine Warnung nötig, weil es momentan eher zu trocken sei, wie es am Freitag bei MeteoSchweiz auf Anfrage der Agentur SDA-Keystone hiess.

Die Hitzewarnung für den Kanton Tessin gilt, weil der Hitzeindex, der die Temperaturen und die relative Feuchtigkeit in Beziehung zueinander setzt, drei Tage in Folge über 90 steigt (Hitzewarnung Stufe 3).

Ob Hitzewarnungen für Teile der Deutschschweiz, das Wallis oder die Westschweiz ausgesprochen werden, wird MeteoSchweiz nach eigenen Angaben am Samstag entscheiden.

Am Freitag istim ganzen Land mit Temperaturen zwischen 29 und 31 Grad zu rechnen. Am Samstag und Sonntag dürften die Temperaturen auf um die 32 Grad steigen. Im Süden ist mit Temperaturen um 33 Grad zu rechnen. In der Region Basel und in Genf könnte das Quecksilber auf 34 Grad steigen.

SDA/fal