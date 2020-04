Kadettentage 2021/2022 – Burgdorf startet mit der Helfersuche Nach 2012 kommen die Kadettentage 2021 und 2022 wieder nach Burgdorf. Bereits jetzt sucht die Stadt nach Helfern. Marco Spycher

Die Kadettenmusik Thun 2012 während der Schweizerischen Kadettentage in Burgdorf. Foto: Marcel Bieri

Nach 2012 finden die Schweizerischen Kadettentage in den Jahren 2021 und 2022 wieder in Burgdorf statt. An den Wochenenden vom 4. und 5. September 2021 sowie vom 3. und 4. September 2022 werden rund 1000 Kadetten der Korps aus Huttwil, Langenthal, Murten, Thun, Zürich und Burgdorf erwartet, die sich miteinander in sportlichen und musikalischen Disziplinen messen werden. Unter der Leitung von OK-Präsident Michel Zwahlen, Korpsleiter der Burgdorfer Kadetten, hat das Organisationskomitee im November 2019 mit der Kick-off-Sitzung die Planung dieses Grossanlasses in Angriff genommen.