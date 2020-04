BZ Jackpot Der virtuelle BEA-Standwettbewerb der BZ

Was für Zeiten: Fussballspiele und Eishockey-Playoffs finden nicht statt, Restaurants und Cafés sind geschlossen und sogar die BEA, Berns grosse Frühlingsmesse, wo sich um diese Zeit «tout Berne» trifft, ist abgesagt worden.



Um Ihnen die Zeit etwas zu verkürzen, laden wir Sie ein, am virtuellen «Standwettbewerb» mit zu machen.

Zu gewinnen sind viele kleinere Preise und Sie nehmen automatisch an der Verlosung unserer attraktiven Hauptpreise teil:



1 x iPhone11 Pro im Wert von Fr. 1'400.-

1 Ballonfahrt BZ Ballon im Wert von Fr. 700.-

1 Gutschein Delta Park Private Spa-Suite, Asian Lagoon im Wert von Fr. 350.-



Wir wünschen viel Spass!