«Zeichne deinen Sommer an der Aare»

Bis zum 3. August können Bilder eingesendet werden. Regelmässig werden Zeichnungen zum Thema «Sommer an der Aare» publiziert, sowohl in der Printausgabe, wie auch online an dieser Stelle. Für jedes Werk, das in der Zeitung abgedruckt wird, gibt es eine kleine Überraschung. Unsere Adresse: BZ Berner Zeitung, Redaktion «Forum», Dammweg 9, Postfach, 3001 Bern (Vermerk: Meine Aare).