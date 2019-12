Festtage: Worauf freuen Sie sich?

Was auch immer es ist, erzählen Sie uns davon in einem kurzen Text. Senden Sie ihn per Mail an redaktion@bernerzeitung.ch oder per Briefpost an BZ Berner Zeitung, Redaktion «Forum», Dammweg 9, 3001 Bern (Vermerk: Vorfreude). Geben Sie bitte Ihren Namen, Ihren Vornamen und Ihren Wohnort an. Während der Adventszeit publizieren wir in loser Folge Ihre Beiträge hier im «Forum». (fz)