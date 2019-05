Nicht ohne meine Flöte

Letzteres kann mitunter deprimierend sein, da viele Schülerinnen und Schüler in ihrer musikalischen Entwicklung bereits weiter sind. «Es ist alles eine Frage der Motivation. Stimmt sie, fällt das Lernen leicht.» Tage, an denen sie am liebsten alles in eine Ecke schmeissen würde, gibt es auch, sagt sie, um im gleichen Atemzug zu ergänzen: «Ich kann kaum einen Tage ohne die Querflöte sein, dann fehlt mir etwas.» Der Musik ordnet Léonie Sophie Monnerat viel unter.

Seit Februar wohnt sie in einem Einzelzimmer im Internat, das sich unmittelbar neben dem Gymnasium Hofwil in Münchenbuchsee befindet. «So erspare ich mir den einstündigen Schulweg.» Und so hat sie mehr Zeit zum Lernen – oder um Hobbys nachzugehen. «Zeichnen, Sprachen, Theaterspielen, Netflix und Kolleginnen», erwähnt sie. Viel Freizeit aber habe sie nicht.

Dem Vater nacheifern

«Früher war ich eine richtige Rampensau», sagt die Emmentalerin. Wann immer es möglich war, trat sie auf. Und sie nahm mehrfach am Schweizerischen Solisten- und Ensembles-Wettbewerb teil, einmal vermochte sie diesen in ihrer Kategorie sogar zu gewinnen.

Nebst den öffentlichen Auditionen an der HKB steht Léonie Sophie Monnerat auch regelmässig mit der Musikgesellschaft Hasle-Rüegsau auf der Bühne. Anlässlich der Frühlings- und Weihnachtskonzerte, an der Solätte in Burgdorf oder am Bernischen Kantonal-Musikfest, das heuer Mitte Juni in Thun stattfinden wird.

Und wohin führt der Weg der Querflötenspielerin? «Ich habe in den letzten zwei Jahren einen Riesensprung gemacht», sagt sie, entsprechend ambitioniert formuliert sie ihre Ziele: Nach Abschluss des Bachelors könnte ich mir vorstellen, den Master in Pädagogik zu machen, «weil ich gerne mit Kindern arbeite».

Und dann wäre da noch der Traum einer Militärkarriere. Eines Tages in die Fussstapfen ihres Vaters treten, Dirigentin der Militärmusik werden. Sie wäre die erste Frau in diesem Amt. «Träumen darf man ja», sagt sie.

Applaus als Lohn

Zurück in den grossen Konzertsaal der HKB. Léonie Sophie Monnerat ist zufrieden mit ihrem Auftritt. Sie sagt: «Etwas vom Schönsten in meinem Leben ist, wenn ich auf einer Bühne das, was ich zeigen will, zeigen kann.» Und das Publikum? Es quittiert den unkonventionellen Auftritt der Schülerin mit grossem Applaus. Das ist der Lohn für die harte Arbeit.

Auf der Bühne: Die Teenagerin liebt die Auftritte vor Publikum (Foto: Enrique Muñoz García)